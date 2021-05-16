https://ria.ru/20210516/pogibshie-1732490130.html
В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
Несколько человек погибли в результате последних ударов ВВС Израиля в секторе Газа, сообщил директор медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:42
2021-05-16T02:42
2021-05-16T02:54
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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Несколько человек погибли в результате последних ударов ВВС Израиля в секторе Газа, сообщил директор медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия.Как следует из заявления для прессы, раненых, а также тела погибших доставляют в медцентр, их число продолжает расти.По информации министерства здравоохранения анклава, множество людей еще находятся под завалами домов.Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа. В результате обстрелов в главном городе анклава отключилось электроснабжение. Авиатака произошла после возобновления ракетных ударов по израильским городам из сектора Газа.Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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