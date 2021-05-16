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На Украине сравнили события в Израиле с ситуацией в Донбассе

На Украине сравнили события в Израиле с ситуацией в Донбассе

Акция в поддержку Израиля проходит у посольства РФ в Киеве, на ней присутствует экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:12

2021-05-16T16:12

2021-05-16T16:12

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

безопасность

политика

россия

борислав береза

киев

израиль

украина

в мире

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КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Акция в поддержку Израиля проходит у посольства РФ в Киеве, на ней присутствует экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.В эфире телеканала Украина 24 он объяснил выбор места для акции тем, что события в Израиле напоминают ему ситуацию на Донбассе.Акция немногочисленная, судя по кадрам в ней принимает участие около двадцати человек.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

россия

киев

израиль

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, безопасность, политика, россия, борислав береза, киев, израиль, украина, в мире