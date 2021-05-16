https://ria.ru/20210516/podderzhka-1732527925.html
На Украине сравнили события в Израиле с ситуацией в Донбассе
На Украине сравнили события в Израиле с ситуацией в Донбассе
Акция в поддержку Израиля проходит у посольства РФ в Киеве, на ней присутствует экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:12
2021-05-16T16:12
2021-05-16T16:12
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
безопасность
политика
россия
борислав береза
киев
израиль
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155026/85/1550268502_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d5067455099d5b094fe8f79eff4c3673.jpg
КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Акция в поддержку Израиля проходит у посольства РФ в Киеве, на ней присутствует экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.В эфире телеканала Украина 24 он объяснил выбор места для акции тем, что события в Израиле напоминают ему ситуацию на Донбассе.Акция немногочисленная, судя по кадрам в ней принимает участие около двадцати человек.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
россия
киев
израиль
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155026/85/1550268502_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c68c84c0bf96ab9c582b1920ae8221d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, безопасность, политика, россия, борислав береза, киев, израиль, украина, в мире