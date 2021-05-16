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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210516/pesnya-1732366081.html
Группа "Руки вверх!" записала песню вместе с Клавой Кокой
Группа "Руки вверх!" записала песню вместе с Клавой Кокой
Группа "Руки вверх!" и блогер Клава Кока записали песню, об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T01:19
2021-05-16T01:20
культура
руки вверх! (группа)
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Руки вверх!" и блогер Клава Кока записали песню, об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.На обложке сингла изображено разбитое сердце, похожее на символ "лайк" из соцсетей, и боксерская перчатка. Песня посвящена отношениям двух влюбленных. Героиня Коки — девушка, которая разучилась доверять мужчинам, и отталкивает от себя нового парня. Сергей Жуков, солист группы, спел от лица бойфренда. Трек можно прослушать на цифровых площадках и на Youtube-канале Клавы Коки — там выложено видео с текстом песни."Тоже запахло детством?", "Этот фит соединил две половинки моего разбитого сердца - одна осталась с Серегой в 2000, а вторую я отдал Клаве в 2020)", "Все-таки "Руки Вверх!" это шедевр, который как чистый бриллиант на все времена, и невозможно спутать с фальшивкой", — прокомментировали фанаты дуэт "Руки Вверх!" и Клавы Коки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/koka-1601678077.html
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руки вверх! (группа), музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Группа "Руки вверх!" записала песню вместе с Клавой Кокой

01:19 16.05.2021 (обновлено: 01:20 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовКлава Кока и Сергей Жуков
Клава Кока и Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Руки вверх!" и блогер Клава Кока записали песню, об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.
На обложке сингла изображено разбитое сердце, похожее на символ "лайк" из соцсетей, и боксерская перчатка. Песня посвящена отношениям двух влюбленных. Героиня Коки — девушка, которая разучилась доверять мужчинам, и отталкивает от себя нового парня. Сергей Жуков, солист группы, спел от лица бойфренда.
Трек можно прослушать на цифровых площадках и на Youtube-канале Клавы Коки — там выложено видео с текстом песни.
"Тоже запахло детством?", "Этот фит соединил две половинки моего разбитого сердца - одна осталась с Серегой в 2000, а вторую я отдал Клаве в 2020)", "Все-таки "Руки Вверх!" это шедевр, который как чистый бриллиант на все времена, и невозможно спутать с фальшивкой", — прокомментировали фанаты дуэт "Руки Вверх!" и Клавы Коки.
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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