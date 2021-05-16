https://ria.ru/20210516/pesnya-1732366081.html

Группа "Руки вверх!" записала песню вместе с Клавой Кокой

Группа "Руки вверх!" записала песню вместе с Клавой Кокой

Группа "Руки вверх!" и блогер Клава Кока записали песню, об этом они сообщили на своих страницах в Instagram. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:19

2021-05-16T01:19

2021-05-16T01:20

культура

руки вверх! (группа)

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Руки вверх!" и блогер Клава Кока записали песню, об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.На обложке сингла изображено разбитое сердце, похожее на символ "лайк" из соцсетей, и боксерская перчатка. Песня посвящена отношениям двух влюбленных. Героиня Коки — девушка, которая разучилась доверять мужчинам, и отталкивает от себя нового парня. Сергей Жуков, солист группы, спел от лица бойфренда. Трек можно прослушать на цифровых площадках и на Youtube-канале Клавы Коки — там выложено видео с текстом песни."Тоже запахло детством?", "Этот фит соединил две половинки моего разбитого сердца - одна осталась с Серегой в 2000, а вторую я отдал Клаве в 2020)", "Все-таки "Руки Вверх!" это шедевр, который как чистый бриллиант на все времена, и невозможно спутать с фальшивкой", — прокомментировали фанаты дуэт "Руки Вверх!" и Клавы Коки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/koka-1601678077.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руки вверх! (группа), музыка, новости культуры, шоу-бизнес