Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732523255.html
Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля
Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля
Около десяти тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок израильской армии, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:13
2021-05-16T17:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
рияд аль-малики
саудовская аравия
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732519006_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_4843a8dab140dc95293e03594c5ad030.jpg
ДОХА, 16 мая — РИА Новости. Около десяти тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок израильской армии, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.Такое заявление он сделал на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества, которое в видеоформате провела Саудовская Аравия после обострения ситуации в Палестине.Аль-Малики также добавил, что сотни зданий были разрушены в различных частях сектора.Он призвал "создать международный фронт, который противостоял бы израильской агрессии против палестинского народа".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По данным на 16 мая, за эти дни из сектора Газа запустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В Израиле погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка.
https://ria.ru/20210516/aviaudar-1732515119.html
саудовская аравия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732519006_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_3710e2c668576b5e48af3c8232593b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, рияд аль-малики, саудовская аравия, палестина, израиль, в мире

Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля

15:13 16.05.2021 (обновлено: 17:43 16.05.2021)
 
© AP Photo / Adel HanaПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Adel Hana
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 мая — РИА Новости. Около десяти тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок израильской армии, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
Такое заявление он сделал на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества, которое в видеоформате провела Саудовская Аравия после обострения ситуации в Палестине.
Аль-Малики также добавил, что сотни зданий были разрушены в различных частях сектора.
Он призвал "создать международный фронт, который противостоял бы израильской агрессии против палестинского народа".
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
13:16
В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара Израиля
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По данным на 16 мая, за эти дни из сектора Газа запустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В Израиле погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.
Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРияд аль-МаликиСаудовская АравияПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния