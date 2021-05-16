https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732523255.html
Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля
Более десяти тысяч жителей сектора Газа покинули дома из-за атак Израиля
Около десяти тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок израильской армии, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:13
2021-05-16T15:13
2021-05-16T17:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
рияд аль-малики
саудовская аравия
палестина
израиль
в мире
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ДОХА, 16 мая — РИА Новости. Около десяти тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок израильской армии, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.Такое заявление он сделал на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества, которое в видеоформате провела Саудовская Аравия после обострения ситуации в Палестине.Аль-Малики также добавил, что сотни зданий были разрушены в различных частях сектора.Он призвал "создать международный фронт, который противостоял бы израильской агрессии против палестинского народа".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По данным на 16 мая, за эти дни из сектора Газа запустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В Израиле погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка.
https://ria.ru/20210516/aviaudar-1732515119.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, рияд аль-малики, саудовская аравия, палестина, израиль, в мире