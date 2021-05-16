https://ria.ru/20210516/palestina-1732515920.html
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 181
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 181
Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 181, среди них 52 ребенка, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:28
2021-05-16T13:28
2021-05-16T14:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 181, среди них 52 ребенка, сообщает министерство здравоохранения анклава."Общее число погибших при израильских авиаударах с начала эскалации конфликта составляет 181 человек, в том числе 52 ребенка и 21 женщина. Пострадали 1225 человек", - говорится в заявлении.Медики ожидают, что число пострадавших и погибших будет расти, так как бригады скорой помощи и гражданской обороны все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/kitay-1732498379.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире
ГАЗА, 16 мая - РИА Новости.
Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля
по сектору Газа, возросло до 181, среди них 52 ребенка, сообщает министерство здравоохранения анклава.
"Общее число погибших при израильских авиаударах с начала эскалации конфликта составляет 181 человек, в том числе 52 ребенка и 21 женщина. Пострадали 1225 человек", - говорится в заявлении.
Медики ожидают, что число пострадавших и погибших будет расти, так как бригады скорой помощи и гражданской обороны все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.