https://ria.ru/20210516/orthography-1732502708.html

Орфография революции: о новом правописании и роли в политике

Орфография революции: о новом правописании и роли в политике

Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором "Грамоты.ру" Владимиром Пахомовым.

2021-05-16T12:00

2021-05-16T12:00

2021-05-16T12:00

как это по-русски

подкаст

октябрьская революция (1917)

история

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Орфография революции: о новом правописании и роли в политике Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым. audio/mpeg

Орфография революции: о новом правописании и роли в политике Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым. audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, октябрьская революция (1917), история