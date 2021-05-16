https://ria.ru/20210516/orthography-1732502708.html
Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором "Грамоты.ру" Владимиром Пахомовым.
2021-05-16T12:00
2021-05-16T12:00
2021-05-16T12:00
как это по-русски
подкаст
октябрьская революция (1917)
история
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Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, октябрьская революция (1917), история
Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слов? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором "Грамоты.ру" Владимиром Пахомовым.