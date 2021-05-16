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Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:51
2021-05-16T02:51
2021-05-16T12:38
россия
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
костромская область
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происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго.Так, в Костромской области гроза и сильный ветер вызвали нарушения в электроснабжении около 30,5 тысячи человек, в Нижегородской — порядка 50,6 тысячи.В Костромской области аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад, в Нижегородской — 47.
https://ria.ru/20210515/groza-1732484260.html
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Последствия урагана в Нижегородской области
В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго.
Так, в Костромской области гроза и сильный ветер вызвали нарушения в электроснабжении около 30,5 тысячи человек, в Нижегородской — порядка 50,6 тысячи.
2021-05-16T02:51
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россия, погода, министерство энергетики рф (минэнерго россии), костромская область, нижегородская область, происшествия