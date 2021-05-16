https://ria.ru/20210516/nepogoda-1732490272.html

Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества

Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества

В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:51

2021-05-16T02:51

2021-05-16T12:38

россия

погода

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

костромская область

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго.Так, в Костромской области гроза и сильный ветер вызвали нарушения в электроснабжении около 30,5 тысячи человек, в Нижегородской — порядка 50,6 тысячи.В Костромской области аварийно-восстановительные работы ведут 66 бригад, в Нижегородской — 47.

https://ria.ru/20210515/groza-1732484260.html

россия

костромская область

нижегородская область

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2021

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Последствия урагана в Нижегородской области В Нижегородской и Костромской областях более 80 тысяч человек остались без света после аварий, произошедших из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго. Так, в Костромской области гроза и сильный ветер вызвали нарушения в электроснабжении около 30,5 тысячи человек, в Нижегородской — порядка 50,6 тысячи. 2021-05-16T02:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, министерство энергетики рф (минэнерго россии), костромская область, нижегородская область, происшествия