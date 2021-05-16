https://ria.ru/20210516/napadenie-1732488721.html
Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T01:57
2021-05-16T01:57
2021-05-16T02:01
сектор газа
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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА Новости.Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу.
2021-05-16T01:57
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сектор газа, хамас, израиль, в мире