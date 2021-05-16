Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/napadenie-1732488721.html
Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T01:57
2021-05-16T02:01
сектор газа
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386163_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_e372e52c50e09a63dc03c053e165b5e1.jpg
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА Новости.Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу.
2021-05-16T01:57
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386163_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12d048349f65a4c69bfd9573f02fbff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сектор газа, хамас, израиль, в мире

Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа

01:57 16.05.2021 (обновлено: 02:01 16.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА Новости.

"ВВС Израиля нанесли одновременно ряд ракетных ударов по сектору Газа, городам Газа, Хан-Юнис, северной части и Рафах, электроснабжение было отключено в городе Газа вместе с ударами", — заявили источники РИА Новости.

Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.
Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
 
Сектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Лента новостейМолния