https://ria.ru/20210516/napadenie-1732488721.html

Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа

Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа

ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:57

2021-05-16T01:57

2021-05-16T02:01

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа, в результате которых в главном городе анклава отключилось электроснабжение, передают источники РИА Новости.Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.Авиаудары произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

израиль

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Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу. 2021-05-16T01:57 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, израиль, в мире