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В Екатеринбурге машину отбросило на пешеходов после ДТП
В Екатеринбурге машину отбросило на пешеходов после ДТП
Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами, пострадали три человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:49
2021-05-16T18:49
2021-05-16T18:49
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами, пострадали три человека, сообщили журналистам в отделении пропаганды городского ГИБДД.По предварительной информации, водитель Mercedes Е500 на перекрестке улиц Радищева - 8 Марта выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Cruze, которую от удара отбросило на пешеходов, стоявших на светофоре.В ведомстве уточнили, что благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушения ПДД, тяжелых травм он не получил. Предварительно у девочки диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга, она доставлена в детскую больницу №9. Ее мать, находящуюся на 6 месяце беременности, также госпитализировали, информация о ее травмах уточняется, добавили в ГИБДД.По информации ведомства, Mercedes управлял 38-летний мужчина, который на месте аварии пояснил сотрудникам полиции, что двигался согласно правилам дорожного движения, на зеленый сигнал светофора. По факту ДТП начато проведение административного расследования.
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости.
Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга
, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами, пострадали три человека, сообщили журналистам в отделении пропаганды городского ГИБДД.
По предварительной информации, водитель Mercedes Е500 на перекрестке улиц Радищева - 8 Марта выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Cruze, которую от удара отбросило на пешеходов, стоявших на светофоре.
"В результате аварии пострадали два пассажира автомашины Chevrolet: полуторагодовалый ребенок, девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, и 23-летняя женщина, мама ребенка… Также, в ДТП пострадала женщина-пешеход, которую с места аварии доставили в ГКБ №23", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушения ПДД, тяжелых травм он не получил. Предварительно у девочки диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга, она доставлена в детскую больницу №9. Ее мать, находящуюся на 6 месяце беременности, также госпитализировали, информация о ее травмах уточняется, добавили в ГИБДД.
По информации ведомства, Mercedes управлял 38-летний мужчина, который на месте аварии пояснил сотрудникам полиции, что двигался согласно правилам дорожного движения, на зеленый сигнал светофора. По факту ДТП начато проведение административного расследования.