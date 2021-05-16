https://ria.ru/20210516/mashina-1732544261.html

В Екатеринбурге машину отбросило на пешеходов после ДТП

В Екатеринбурге машину отбросило на пешеходов после ДТП

Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами, пострадали три человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:49

2021-05-16T18:49

2021-05-16T18:49

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них отбросило на тротуар с пешеходами, пострадали три человека, сообщили журналистам в отделении пропаганды городского ГИБДД.По предварительной информации, водитель Mercedes Е500 на перекрестке улиц Радищева - 8 Марта выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Cruze, которую от удара отбросило на пешеходов, стоявших на светофоре.В ведомстве уточнили, что благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушения ПДД, тяжелых травм он не получил. Предварительно у девочки диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга, она доставлена в детскую больницу №9. Ее мать, находящуюся на 6 месяце беременности, также госпитализировали, информация о ее травмах уточняется, добавили в ГИБДД.По информации ведомства, Mercedes управлял 38-летний мужчина, который на месте аварии пояснил сотрудникам полиции, что двигался согласно правилам дорожного движения, на зеленый сигнал светофора. По факту ДТП начато проведение административного расследования.

https://ria.ru/20210515/dtp-1732429469.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия