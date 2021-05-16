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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732507667.html
В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:29
2021-05-16T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19

11:29 16.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи
Медицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 2414 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 025 794. В Москве выявлены 2789 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1117 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
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