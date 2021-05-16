https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732507667.html

В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:29

2021-05-16T11:29

2021-05-16T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва