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В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1117 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:29
2021-05-16T11:29
2021-05-16T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1117 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва