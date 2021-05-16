https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732507059.html

В Индии продлили карантин

В Индии продлили карантин

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в четвертый раз продлили действующий в Дели карантин, теперь он продлен до 24 мая, сообщил главный... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:19

2021-05-16T11:19

2021-05-16T11:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в четвертый раз продлили действующий в Дели карантин, теперь он продлен до 24 мая, сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Дели несколько недель занимал верхние строчки среди штатов Индии по числу новых заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, за сутки в городе заболели 6,4 тысячи человек, всего лечение от коронавируса получают более 66 тысяч.Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещены проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22.00 до 05.00.Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и услуги по доступу в интернет.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона. Выздоровели более 20,4 миллиона, умерли более 266 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 326 тысяч человек, а выздоровевших - на 353 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732289404.html

https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731538774.html

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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире