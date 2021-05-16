https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732506778.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:17

2021-05-16T11:17

2021-05-16T11:17

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

республика калмыкия

камчатский край

республика адыгея

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210514/volna-1732330132.html

россия

республика калмыкия

камчатский край

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, республика калмыкия, камчатский край, республика адыгея