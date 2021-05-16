https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732506778.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
республика калмыкия
камчатский край
республика адыгея
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210514/volna-1732330132.html
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россия, здоровье - общество, республика калмыкия, камчатский край, республика адыгея