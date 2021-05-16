https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732506159.html

В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:16

2021-05-16T11:16

2021-05-16T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.Накануне было 8790 заразившихся. Темп прироста замедлился до 0,17 процента. Умер 391 человек, выписались после лечения — 8573. У более чем 15 процентов инфицированных не наблюдается клинических проявлений.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2789 (днем ранее их было 3073), Санкт-Петербурге — 767, Подмосковье — 672, Ростовской области — 203, Нижегородской — 138, Воронежской — 133, Самарской — 121.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один заболевший, на Чукотке их двое, а в Туве — трое. В Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 940 245 человек, 115 871 из них умер, 4 556 073 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 161,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 162,5 миллиона. Более 3,3 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210514/volna-1732330132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество