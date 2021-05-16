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Россия призвала Израиль и Палестину прекратить конфронтацию
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить конфронтацию
Россия осуждает использование силы в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, нужно немедленно прекратить конфронтацию, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:03
2021-05-16T19:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сергей вершинин
москва
оон
россия
палестина
израиль
в мире
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Россия осуждает использование силы в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, нужно немедленно прекратить конфронтацию, заявил на заседании Совета безопасности ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность", - сказал Вершинин.Он указал, что Москва решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. "Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", - подчеркнул он."Необходимо в кратчайшие сроки сформировать соответствующие условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога на основе известный решений Совета безопасности и Генассамблеи ООН, принципа двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - сказал Вершинин.По его словам, для этого требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушение палестинских жилых объектов, выселение арабского населения из мест исконного проживания, провокации и подстрекательства к насилию."Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которая предопределила бы окончательное решение, - заявил он. - Россия твердо подтверждает свою приверженность международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности"."В интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия полагаем важным в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" международных посредников на уровне министров", - сказал Вершинин."Для координации четверки с ключевыми региональными игроками предлагаем также созвать министерскую встречу в расширенном формате с подключением ведущих стран региона", - добавил он."В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины", - сказал он.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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россия
палестина
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Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе
В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сергей вершинин, москва, оон, россия, палестина, израиль, в мире

Россия призвала Израиль и Палестину прекратить конфронтацию

19:03 16.05.2021 (обновлено: 19:44 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкСпасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Россия осуждает использование силы в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, нужно немедленно прекратить конфронтацию, заявил на заседании Совета безопасности ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность", - сказал Вершинин.
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14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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Он указал, что Москва решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. "Необходимо немедленное прекращение вооруженной конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", - подчеркнул он.
"Необходимо в кратчайшие сроки сформировать соответствующие условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога на основе известный решений Совета безопасности и Генассамблеи ООН, принципа двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - сказал Вершинин.
По его словам, для этого требуется отказ от любых односторонних шагов, включая поселенческую активность, разрушение палестинских жилых объектов, выселение арабского населения из мест исконного проживания, провокации и подстрекательства к насилию.
"Должна быть прекращена практика создания необратимых реалий на земле, которая предопределила бы окончательное решение, - заявил он. - Россия твердо подтверждает свою приверженность международно-правовой базе урегулирования, отвечающей законным чаяниям палестинского народа на собственное независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме и законным интересам Израиля на обеспечение своей безопасности".
"В интересах деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия полагаем важным в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" международных посредников на уровне министров", - сказал Вершинин.
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"Для координации четверки с ключевыми региональными игроками предлагаем также созвать министерскую встречу в расширенном формате с подключением ведущих стран региона", - добавил он.
"В силе остается наше предложение организовать в Москве контакт глав Израиля и Палестины", - сказал он.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСергей ВершининМоскваООНРоссияПалестинаИзраильВ мире
 
 
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