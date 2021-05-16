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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210516/kino-1732440457.html
Джеймс Корден: взрослым иногда надо побыть безрассудными
Джеймс Корден: взрослым иногда надо побыть безрассудными
Джеймс Корден — не только водитель из Carpool Karaoke, ведущий The Late Late Show и театральный актер. Еще он озвучил главного героя мультфильма "Кролик Питер... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:00
2021-05-16T08:03
культура
знаменитости
гарри стайлс
кино и сериалы
мерил стрип
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Джеймс Корден — не только водитель из Carpool Karaoke, ведущий The Late Late Show и театральный актер. Еще он озвучил главного героя мультфильма "Кролик Питер 2", который вышел в прокат.История о непоседливом зверьке, его семье и их приключениях — как для детей, так и для взрослых, потому что рассказывает об испытании славой, воспитании и выборе.В эксклюзивном интервью РИА Новости Джеймс Корден рассказал, откуда знает русский язык, как найти свое призвание, зачем взрослым кататься с горки и почему он хочет снова поработать с Мэрил Стрип.— Меня зовут Джеймс (говорит по-русски). Когда мне было 14 лет, у нас в школе были курсы на выбор, и я записался на русский. Не знаю, чему они собирались нас научить за шесть недель, но все, что я запомнил, это "Меня зовут Джеймс".— Ну произношение у вас хорошее, звучите очень правильно. Кстати, об обучении. Насколько важно и нужно учить детей на примере сказок?— Думаю, преимущественно и в первую очередь сказки должны быть о чем-то радостном, быть развлечением, своеобразным бегством от скуки. И не всегда они обязаны поучать. Но при этом в мультфильмах для детей всегда есть уроки, которые потом пригодятся.— А какой главный урок "Кролика Питера 2"?— Значительная часть мультфильма о том, что если вы постоянно говорите детям, какие они плохие и непослушные, то они начнут думать, что, наверно, они такие и есть на самом деле.Но только с любовью семьи и поддержкой ребенок сможет по-настоящему расти. Он будет делать ошибки, портить какие-то вещи — и это нормально.— Одна из героинь мультфильма говорит: "Взрослые не должны делать детские вещи". Вы с этим согласны?— Согласен! Но не совсем. Есть вещи, которые мы должны оставить только детям. Но, как взрослым, нам иногда не стоит быть такими серьезными, можно порой побыть безрассудными. Например, иногда полезно скатиться с горки или покачаться на качелях.— В мультфильме много шуток. Как бы вы охарактеризовали британский юмор? Чем он отличается от американского или европейского?— Мне кажется, в юморе разных стран или наций было больше различий в прошлом, чем сейчас. Из-за интернета мы смеемся над одними и теми же вещами.Мои любимые штуки в любом семейном фильме — это те, над которыми я смеюсь одновременно со своими детьми. Пусть и по разным причинам.В "Кролике Питере" много именно такого юмора.— В "Кролике Питере" затрагивается тема поиска себя — вы считаете, что нашли свое предназначение?— Вау, это отличный вопрос! Мне кажется, я провел слишком много времени, размышляя, кем я хочу стать, нежели кем я хочу быть. В последние годы я думал об этом: кем я хочу быть в этом мире? До этого был слишком занят работой и карьерой, не задумываясь над тем, а кто же я, на самом деле, есть? Теперь я, похоже, знаю, ответ.— И как вы это поняли?— Дети сыграли большую роль в этом. Я встретил свою жену, у нас появились дети — за последние десять лет я провел большую работу над собой. И я благодарен тем ошибкам, которые совершил в юности и взрослой юности, — можно же так сказать?А как это понял? Наверное, ключ к этому — делиться мыслями и разговаривать с людьми о подобных вещах. Важно иметь кого-то, с кем ты можешь поговорить о том, что тебя тревожит. Это радость и благословение.Это оказалось особенно важным в последние пару лет, в пандемию. То, что мы не должны растерять, когда мир возвращается к "нормальному" состоянию.— Можете привести пример?— Раньше, когда я звонил друзьям или домой, на вопрос, как дела, мы всегда отвечали: "Да отлично!" А недавно я созванивался с другом, и на такое приветствие он ответил: "У меня непростой период, я очень переживаю". И это настоящий прогресс: иметь возможность признаться друзьям, семье, что ты страдаешь, что у тебя сложное время.И как только ты вступаешь в такой разговор, ты чувствуешь себя лучше.— Давайте представим, что будет третья часть "Кролика Питера". Назовите трех человек, кого бы вы хотели присоединить к актерскому составу? И почему именно они?— Мэрил Стрип, потому что она великая. И смешная. Ну вы можете представить. Гарри Стайлс. Потому что... да ладно, кто не хочет позависать с Гарри время от времени? И Ру Пол, давайте добавим гламура.
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знаменитости, гарри стайлс, кино и сериалы, мерил стрип

Джеймс Корден: взрослым иногда надо побыть безрассудными

08:00 16.05.2021 (обновлено: 08:03 16.05.2021)
 
© AP Photo / Invision / Grant Pollard Британский актер Джеймс Корден на премьере фильма "Кролик Питер"
Британский актер Джеймс Корден на премьере фильма Кролик Питер - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Invision / Grant Pollard
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Джеймс Корден не только водитель из Carpool Karaoke, ведущий The Late Late Show и театральный актер. Еще он озвучил главного героя мультфильма "Кролик Питер 2", который вышел в прокат.
История о непоседливом зверьке, его семье и их приключениях — как для детей, так и для взрослых, потому что рассказывает об испытании славой, воспитании и выборе.
В эксклюзивном интервью РИА Новости Джеймс Корден рассказал, откуда знает русский язык, как найти свое призвание, зачем взрослым кататься с горки и почему он хочет снова поработать с Мэрил Стрип.
— Меня зовут Джеймс (говорит по-русски). Когда мне было 14 лет, у нас в школе были курсы на выбор, и я записался на русский. Не знаю, чему они собирались нас научить за шесть недель, но все, что я запомнил, это "Меня зовут Джеймс".
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБританский актер Джеймс Корден
Британский актер Джеймс Корден - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Британский актер Джеймс Корден
— Ну произношение у вас хорошее, звучите очень правильно. Кстати, об обучении. Насколько важно и нужно учить детей на примере сказок?
— Думаю, преимущественно и в первую очередь сказки должны быть о чем-то радостном, быть развлечением, своеобразным бегством от скуки. И не всегда они обязаны поучать. Но при этом в мультфильмах для детей всегда есть уроки, которые потом пригодятся.
— А какой главный урок "Кролика Питера 2"?
— Значительная часть мультфильма о том, что если вы постоянно говорите детям, какие они плохие и непослушные, то они начнут думать, что, наверно, они такие и есть на самом деле.
Но только с любовью семьи и поддержкой ребенок сможет по-настоящему расти. Он будет делать ошибки, портить какие-то вещи — и это нормально.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
Кадр из мультфильма Кролик Питер 2 - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
— Одна из героинь мультфильма говорит: "Взрослые не должны делать детские вещи". Вы с этим согласны?
— Согласен! Но не совсем. Есть вещи, которые мы должны оставить только детям. Но, как взрослым, нам иногда не стоит быть такими серьезными, можно порой побыть безрассудными. Например, иногда полезно скатиться с горки или покачаться на качелях.
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin WinterБританский актер Джеймс Корден во время выступления на церемонии премии "Грэмми" в 2017 году
Британский актер Джеймс Корден во время выступления на церемонии премии Грэмми в 2017 году - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin Winter
Британский актер Джеймс Корден во время выступления на церемонии премии "Грэмми" в 2017 году
— В мультфильме много шуток. Как бы вы охарактеризовали британский юмор? Чем он отличается от американского или европейского?
— Мне кажется, в юморе разных стран или наций было больше различий в прошлом, чем сейчас. Из-за интернета мы смеемся над одними и теми же вещами.
Мои любимые штуки в любом семейном фильме — это те, над которыми я смеюсь одновременно со своими детьми. Пусть и по разным причинам.
В "Кролике Питере" много именно такого юмора.
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Донал Глисон в мультфильме "Кролик Питер 2"

Кадр из мультфильма Кролик Питер 2
1 из 3

Донал Глисон в мультфильме "Кролик Питер 2"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
Кадр из мультфильма Кролик Питер 2
2 из 3
Кадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Роуз Бирн в мультфильме "Кролик Питер 2"

Кадр из мультфильма Кролик Питер 2
3 из 3

Роуз Бирн в мультфильме "Кролик Питер 2"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 3

Донал Глисон в мультфильме "Кролик Питер 2"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
2 из 3
Кадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
3 из 3

Роуз Бирн в мультфильме "Кролик Питер 2"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
— В "Кролике Питере" затрагивается тема поиска себя — вы считаете, что нашли свое предназначение?
— Вау, это отличный вопрос! Мне кажется, я провел слишком много времени, размышляя, кем я хочу стать, нежели кем я хочу быть. В последние годы я думал об этом: кем я хочу быть в этом мире?
До этого был слишком занят работой и карьерой, не задумываясь над тем, а кто же я, на самом деле, есть? Теперь я, похоже, знаю, ответ.
© AP Photo / Invision/Charles SykesБританский актер Джеймс Корден
Британский актер Джеймс Корден - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Британский актер Джеймс Корден
— И как вы это поняли?
— Дети сыграли большую роль в этом. Я встретил свою жену, у нас появились дети — за последние десять лет я провел большую работу над собой. И я благодарен тем ошибкам, которые совершил в юности и взрослой юности, — можно же так сказать?
А как это понял? Наверное, ключ к этому — делиться мыслями и разговаривать с людьми о подобных вещах. Важно иметь кого-то, с кем ты можешь поговорить о том, что тебя тревожит. Это радость и благословение.
Это оказалось особенно важным в последние пару лет, в пандемию. То, что мы не должны растерять, когда мир возвращается к "нормальному" состоянию.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesБританский актер Джеймс Корден
Британский актер Джеймс Корден - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Британский актер Джеймс Корден
— Можете привести пример?
— Раньше, когда я звонил друзьям или домой, на вопрос, как дела, мы всегда отвечали: "Да отлично!" А недавно я созванивался с другом, и на такое приветствие он ответил: "У меня непростой период, я очень переживаю". И это настоящий прогресс: иметь возможность признаться друзьям, семье, что ты страдаешь, что у тебя сложное время.
И как только ты вступаешь в такой разговор, ты чувствуешь себя лучше.
— Давайте представим, что будет третья часть "Кролика Питера". Назовите трех человек, кого бы вы хотели присоединить к актерскому составу? И почему именно они?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма "Железная леди" на Берлиенале

Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012
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Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма "Железная леди" на Берлиенале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Charles Sykes/Invision

Гарри Стайлс на шоу NBC Today ("Рокфеллер Плаза", Нью-Йорк)

Гарри Стайлс
2 из 3

Гарри Стайлс на шоу NBC Today ("Рокфеллер Плаза", Нью-Йорк)

© AP Photo / Charles Sykes/Invision
© Фото : Pirelli

Актер, автор-исполнитель Ру Пол и актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli

Актер, телевизионный персонаж и автор-исполнитель РуПол и американский актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli 2018
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Актер, автор-исполнитель Ру Пол и актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli

© Фото : Pirelli
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Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма "Железная леди" на Берлиенале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Гарри Стайлс на шоу NBC Today ("Рокфеллер Плаза", Нью-Йорк)

© AP Photo / Charles Sykes/Invision
3 из 3

Актер, автор-исполнитель Ру Пол и актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli

© Фото : Pirelli
— Мэрил Стрип, потому что она великая. И смешная. Ну вы можете представить. Гарри Стайлс. Потому что... да ладно, кто не хочет позависать с Гарри время от времени? И Ру Пол, давайте добавим гламура.
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