https://ria.ru/20210516/izrail-1732494159.html

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетные удары

ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетные удары

В ночь с субботы на воскресенье ВВС Израиля атаковали территорию сектора Газа в ответ на ракетные удары со стороны анклава. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-16T07:53

2021-05-16T07:53

2021-05-17T01:17

красный полумесяц

ввс израиля

сектор газа

иерусалим

тель-авив

хамас

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В ночь с субботы на воскресенье ВВС Израиля атаковали территорию сектора Газа в ответ на ракетные удары со стороны анклава.Директор медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия заявил, что атака ЦАХАЛ привела к гибели людей, также несколько человек получили ранения. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, множество жителей еще находятся под завалами домов.Ночные обстрелыКак сообщал корреспондент РИА Новости, почти сразу после полуночи в Тель-Авиве сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.После звучания сирен прозвучали взрывы, вероятно, означающие срабатывание системы ПРО "Железный купол".Как передает корреспондент РИА Новости в Газе, ракеты из сектора Газа начали запускать ровно в полночь с субботы на воскресенье.Позднее источники РИА Новости сообщили о ряде ракетных ударов ВВС Израиля по сектору Газа, которые произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.Как уточнялось, в результате ответных ударов Израиля в главном городе анклава отключилось электроснабжение.Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.Столкновения в ИзраилеРанения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме получили 360 палестинцев, сообщает Красный полумесяц."Триста шестьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу и в Иерусалиме", — говорится в заявлении организации.Пресс-служба армии Израиля также сообщила, что автомобиль с палестинскими номерами попытался совершить наезд на израильских военнослужащих к юго-западу от Хеврона на Западном берегу реки Иордан.По данным армии, находившийся на месте военнослужащий "действовал с целью остановить автомобиль в соответствии со стандартными оперативными процедурами, в том числе открыв по нему огонь".Обострение конфликтаСитуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/bayden-1732480647.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/egipet-1732469821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/bomba-1732461323.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/palestina-1732458481.html

сектор газа

иерусалим

тель-авив

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, ввс израиля, сектор газа, иерусалим, тель-авив, хамас, восточный иерусалим, в мире