https://ria.ru/20210516/izrail-1732494159.html
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетные удары
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетные удары
В ночь с субботы на воскресенье ВВС Израиля атаковали территорию сектора Газа в ответ на ракетные удары со стороны анклава. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T07:53
2021-05-16T07:53
2021-05-17T01:17
красный полумесяц
ввс израиля
сектор газа
иерусалим
тель-авив
хамас
восточный иерусалим
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В ночь с субботы на воскресенье ВВС Израиля атаковали территорию сектора Газа в ответ на ракетные удары со стороны анклава.Директор медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия заявил, что атака ЦАХАЛ привела к гибели людей, также несколько человек получили ранения. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, множество жителей еще находятся под завалами домов.Ночные обстрелыКак сообщал корреспондент РИА Новости, почти сразу после полуночи в Тель-Авиве сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.После звучания сирен прозвучали взрывы, вероятно, означающие срабатывание системы ПРО "Железный купол".Как передает корреспондент РИА Новости в Газе, ракеты из сектора Газа начали запускать ровно в полночь с субботы на воскресенье.Позднее источники РИА Новости сообщили о ряде ракетных ударов ВВС Израиля по сектору Газа, которые произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.Как уточнялось, в результате ответных ударов Израиля в главном городе анклава отключилось электроснабжение.Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.Столкновения в ИзраилеРанения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме получили 360 палестинцев, сообщает Красный полумесяц."Триста шестьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу и в Иерусалиме", — говорится в заявлении организации.Пресс-служба армии Израиля также сообщила, что автомобиль с палестинскими номерами попытался совершить наезд на израильских военнослужащих к юго-западу от Хеврона на Западном берегу реки Иордан.По данным армии, находившийся на месте военнослужащий "действовал с целью остановить автомобиль в соответствии со стандартными оперативными процедурами, в том числе открыв по нему огонь".Обострение конфликтаСитуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/bayden-1732480647.html
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красный полумесяц, ввс израиля, сектор газа, иерусалим, тель-авив, хамас, восточный иерусалим, в мире
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
В ночь с субботы на воскресенье ВВС Израиля
атаковали территорию сектора Газа в ответ на ракетные удары со стороны анклава.
Директор медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия заявил, что атака ЦАХАЛ привела к гибели людей, также несколько человек получили ранения. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, множество жителей еще находятся под завалами домов.
Ночные обстрелы
Как сообщал корреспондент РИА Новости, почти сразу после полуночи в Тель-Авиве
сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
После звучания сирен прозвучали взрывы, вероятно, означающие срабатывание системы ПРО "Железный купол".
"После окончания двухчасового перемирия "Бригады аль-Кассам" выпустили ракеты в сторону Ашкелона, Ашдода и Беэр-Шевы в ответ на разрушения жилых домов в анклаве", — заявил представитель военного крыла ХАМАС "Бригады аль-Кассам" Абу Убайда в Telegram.
Как передает корреспондент РИА Новости в Газе, ракеты из сектора Газа
начали запускать ровно в полночь с субботы на воскресенье.
Позднее источники РИА Новости сообщили о ряде ракетных ударов ВВС Израиля по сектору Газа, которые произошли после возобновления ракетных обстрелов по израильским городам из палестинского анклава.
Как уточнялось, в результате ответных ударов Израиля в главном городе анклава отключилось электроснабжение.
"ВВС Израиля нанесли одновременно ряд ракетных ударов по сектору Газа, городам Газа, Хан-Юнис, северной части и Рафах, электроснабжение было отключено в городе Газа вместе с ударами", — заявили источники РИА Новости.
Поступили сообщения, что был разрушен офис главы политбюро ХАМАС
в городе Газа, Яхьи ас-Синвара, однако эти данные официально не подтверждены.
Столкновения в Израиле
Ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана
и в Иерусалиме получили 360 палестинцев, сообщает Красный полумесяц
.
"Триста шестьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу и в Иерусалиме", — говорится в заявлении организации.
Пресс-служба армии Израиля
также сообщила, что автомобиль с палестинскими номерами попытался совершить наезд на израильских военнослужащих к юго-западу от Хеврона
на Западном берегу реки Иордан
.
"Некоторое время назад палестинский автомобиль попытался сбить солдат армии обороны Израиля на блокпосту у перекрестка Ад-Дахирия к юго-западу от Хеврона", — говорится в заявлении.
По данным армии, находившийся на месте военнослужащий "действовал с целью остановить автомобиль в соответствии со стандартными оперативными процедурами, в том числе открыв по нему огонь".
Обострение конфликта
Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме
нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле
погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив
нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.