https://ria.ru/20210516/gaza-1732526306.html

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 188

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 188

Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 188, среди них 55 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:55

2021-05-16T15:55

2021-05-16T15:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

совет безопасности оон

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 188, среди них 55 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава."Общие число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, с начала эскалации конфликта составляет 188, в том числе 55 детей и 33 женщины. Еще 1 230 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа.Первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, пройдет в воскресенье – ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.

палестина

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, совет безопасности оон, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире