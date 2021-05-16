https://ria.ru/20210516/gaza-1732526306.html
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 188
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 188
Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 188, среди них 55 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:55
2021-05-16T15:55
2021-05-16T15:55
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
совет безопасности оон
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732515503_0:27:3032:1733_1920x0_80_0_0_963080c27ae23864bd0a31dde3cb071b.jpg
ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, возросло до 188, среди них 55 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава."Общие число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, с начала эскалации конфликта составляет 188, в том числе 55 детей и 33 женщины. Еще 1 230 человек получили ранения", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа.Первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, пройдет в воскресенье – ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.
палестина
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732515503_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_c4f84f09d3e1aa745c9446422ccc7bdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, совет безопасности оон, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире