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Город Газа остался без электричества после серии взрывов
Город Газа остался без электричества после серии взрывов
Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T01:28
2021-05-16T01:33
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля в последние минуты не сообщала о ракетных ударах по анклаву. В то же время известно, что часть ракет, которые выпускает ХАМАС, нередко падают на территории сектора Газа.Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Тель-Авив заявил, что в доме якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждает ЦАХАЛ, владельца дома предупредили о необходимости эвакуировать журналистов и жителей примерно за час до удара.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
сектор газа
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60
Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу.
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сектор газа, хамас, израиль, в мире

Город Газа остался без электричества после серии взрывов

01:28 16.05.2021 (обновлено: 01:33 16.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
Читать ria.ru в
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля в последние минуты не сообщала о ракетных ударах по анклаву. В то же время известно, что часть ракет, которые выпускает ХАМАС, нередко падают на территории сектора Газа.
Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Тель-Авив заявил, что в доме якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждает ЦАХАЛ, владельца дома предупредили о необходимости эвакуировать журналистов и жителей примерно за час до удара.
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
 
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