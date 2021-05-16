https://ria.ru/20210516/gaza-1732487957.html

Город Газа остался без электричества после серии взрывов

Город Газа остался без электричества после серии взрывов

Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:28

2021-05-16T01:28

2021-05-16T01:33

сектор газа

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732415494_0:46:2466:1433_1920x0_80_0_0_a879dbfe0f411802951f7eee5e0f930a.jpg

ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля в последние минуты не сообщала о ракетных ударах по анклаву. В то же время известно, что часть ракет, которые выпускает ХАМАС, нередко падают на территории сектора Газа.Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Тель-Авив заявил, что в доме якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждает ЦАХАЛ, владельца дома предупредили о необходимости эвакуировать журналистов и жителей примерно за час до удара.Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу. 2021-05-16T01:28 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, израиль, в мире