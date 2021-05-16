Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:28 16.05.2021 (обновлено: 01:33 16.05.2021)
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
ГАЗА, 16 мая — РИА Новости. Электричество пропало во всем городе Газа после серии взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля в последние минуты не сообщала о ракетных ударах по анклаву. В то же время известно, что часть ракет, которые выпускает ХАМАС, нередко падают на территории сектора Газа.
Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Тель-Авив заявил, что в доме якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждает ЦАХАЛ, владельца дома предупредили о необходимости эвакуировать журналистов и жителей примерно за час до удара.
Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.