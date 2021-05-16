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Украина планирует отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию
Украина планирует отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию
Украина планирует внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию, это может произойти РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:55
2021-05-16T18:55
алексей арестович
россия
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская область
оон
в мире
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КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Украина планирует внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию, это может произойти летом, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Согласно украинскому законодательству, за нарушение порядка въезда-выезда на неподконтрольную территорию Донбасса предусмотрен штраф в эквиваленте от 185 до 308 долларов."Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что, согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) или, наоборот, в ОРДЛО, штрафуются. Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой… Когда я задавал ему (Резникову - ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".Он добавил, что снятие этого запрета необходимо согласовывать с рядом ведомств, однако ситуация держится на контроле.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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алексей арестович , россия, алексей резников, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская область, оон, в мире

Украина планирует отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию

18:55 16.05.2021
 
© AFP 2021 / Sergei SupinskyЛюди в защитных масках на площади Независимости в Киеве
Люди в защитных масках на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Украина планирует внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные Киеву территории Донбасса через Россию, это может произойти летом, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Согласно украинскому законодательству, за нарушение порядка въезда-выезда на неподконтрольную территорию Донбасса предусмотрен штраф в эквиваленте от 185 до 308 долларов.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что, согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) или, наоборот, в ОРДЛО, штрафуются. Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой… Когда я задавал ему (Резникову - ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".
Он добавил, что снятие этого запрета необходимо согласовывать с рядом ведомств, однако ситуация держится на контроле.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Алексей АрестовичРоссияАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьООНВ мире
 
 
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