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Украинские силовики заявили, что противник применил огнемет в Донбассе
Украинские силовики заявили, что противник применил огнемет в Донбассе
Украинские силовики заявили, что противник применил реактивный пехотный огнемет в Донбассе. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:35
2021-05-16T16:35
2021-05-16T16:35
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КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что противник применил реактивный пехотный огнемет в Донбассе.Отмечается, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 метров. Кроме того, украинские силовики добавили, что такие огнеметы "находятся на вооружении российской армии". Украинская сторона СЦКК об обстреле оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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смм обсе, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире