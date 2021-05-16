https://ria.ru/20210516/butyrka-1732531231.html

Меркачева рассказала об итогах проверки "Бутырки" после случаев суицида

Меркачева рассказала об итогах проверки "Бутырки" после случаев суицида

Неоднократно судимый пациент психбольницы при московском следственном изоляторе "Бутырка" покончил с собой, рассказала журналистам член ОНК столицы Ева... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:38

2021-05-16T16:38

2021-05-16T16:58

онк

ева меркачева

бутырская тюрьма

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Неоднократно судимый пациент психбольницы при московском следственном изоляторе "Бутырка" покончил с собой, рассказала журналистам член ОНК столицы Ева Меркачева."По итогам проверки "Бутырки". Много разговоров было про последний суицид. Он 7 мая случился. Покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решетку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам", - написала она в Facebook.По словам Меркачевой, на свободе мужчина долго употреблял тяжелые наркотики. После ареста его сначала отправили лечиться в гражданскую больницу, специализирующуюся на снятии абстинентного синдрома. "Однако лечение не особо помогло. В психбольнице "Бутырки", куда его доставили потом, заключенный продолжил принимать терапию, прошел курс реабилитации. Но состояние ухудшилось. Вечером (примерно в 20.20) он свел счеты с жизнью", - добавила правозащитница.Она также рассказала, что сосед по камере спал, а суицид мужчина совершил в санузле, где видеокамер нет."Это второй суицид в психбольнице за год. Первый произошел в марте, в результате против одного из сотрудников "Бутырки" возбудили уголовное дело по статье УК "Халатность". Следствие считает, что он не выполнил того, что предписывает инструкция, а именно не обеспечил "постоянное наблюдение за содержащимися в палате заключенными", - добавила Меркачева.Правозащитница отметила, что сотрудник не согласен со следствием. "Логично спрашивает: "Я должен был постоянно наблюдать за каждым из заключённых?" - добавила Меркачева.Член московской комиссии отметила, что после произошедшего решено усилить надзор за палатами-камерами. Для этого, по словам Меркачевой, видео из каждой будет выводиться на несколько диспетчерских пунктов. В каждом коридоре будет постоянно дежурить дополнительный санитар, в обязанности которого войдет обходить всех пациентов. Помимо этого, с заключенными будут дополнительно общаться врачи-специалисты, чтобы выявить потенциально склонных к суицидам, а самих арестантов переоденут в пижамы, чтобы они ощущали себя как пациенты больницы. Сейчас они содержатся в обычной гражданской одежде.Меркачева также добавила, что в психбольнице почти 200 пациентов, только 12 из них женщины.

https://ria.ru/20200328/1569282546.html

https://ria.ru/20200226/1565196599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, ева меркачева, бутырская тюрьма, москва, происшествия