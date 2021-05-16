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В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках
В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках
Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:35
2021-05-16T11:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе Лод, при этом число столкновений в разных районах Израиля заметно снизилось, сообщила пресс-служба полиции.Полиция продолжала активные мероприятия по предотвращению беспорядков в израильских городах, особые усилия были предприняты в городе Лод."В Лоде полиция арестовала шестерых подозреваемых, причастных к бунтам, изъяла у них воспламеняющиеся бомбы и другое оборудование", - сообщила пресс-служба полиции.Полицейские отмечают "значительное снижение числа инцидентов и насилия" на улицах израильских городов минувшей ночью.Беспорядки и столкновения на националистической почве на улицах израильских городов за пределами Иерусалима начались во вторник. В первый же день беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти. В последующие дни столкновения продолжились, несмотря на жесткие меры, предпринятые полицией.По данным на субботу, 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время безопасность в Израиле обеспечивают 15 тысяч сотрудников полиции и пограничной полиции.
https://ria.ru/20210515/izrail-1732431356.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках

11:35 16.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadПограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе Лод, при этом число столкновений в разных районах Израиля заметно снизилось, сообщила пресс-служба полиции.
"В ходе полицейских операций в Иерусалиме ночью полиция арестовала 15 подозреваемых в районе Старого города, участвовавших в беспорядках и нападавших на полицейских и гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Полиция продолжала активные мероприятия по предотвращению беспорядков в израильских городах, особые усилия были предприняты в городе Лод.
"В Лоде полиция арестовала шестерых подозреваемых, причастных к бунтам, изъяла у них воспламеняющиеся бомбы и другое оборудование", - сообщила пресс-служба полиции.
Полицейские отмечают "значительное снижение числа инцидентов и насилия" на улицах израильских городов минувшей ночью.
Последствия обстрела с территории сектора Газа по Ашкелону, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 12:12
"Поджоги и погромы". Полиция рассказала об обстановке в Израиле
Беспорядки и столкновения на националистической почве на улицах израильских городов за пределами Иерусалима начались во вторник. В первый же день беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти. В последующие дни столкновения продолжились, несмотря на жесткие меры, предпринятые полицией.
По данным на субботу, 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время безопасность в Израиле обеспечивают 15 тысяч сотрудников полиции и пограничной полиции.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИерусалимИзраильВ мире
 
 
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