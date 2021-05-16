https://ria.ru/20210516/besporyadki-1732508671.html

В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках

В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках

Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:35

2021-05-16T11:35

2021-05-16T11:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732388177_0:227:2684:1737_1920x0_80_0_0_16bf0e4f11c3b1fe962b775ce330fdd4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе Лод, при этом число столкновений в разных районах Израиля заметно снизилось, сообщила пресс-служба полиции.Полиция продолжала активные мероприятия по предотвращению беспорядков в израильских городах, особые усилия были предприняты в городе Лод."В Лоде полиция арестовала шестерых подозреваемых, причастных к бунтам, изъяла у них воспламеняющиеся бомбы и другое оборудование", - сообщила пресс-служба полиции.Полицейские отмечают "значительное снижение числа инцидентов и насилия" на улицах израильских городов минувшей ночью.Беспорядки и столкновения на националистической почве на улицах израильских городов за пределами Иерусалима начались во вторник. В первый же день беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти. В последующие дни столкновения продолжились, несмотря на жесткие меры, предпринятые полицией.По данным на субботу, 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время безопасность в Израиле обеспечивают 15 тысяч сотрудников полиции и пограничной полиции.

https://ria.ru/20210515/izrail-1732431356.html

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, израиль, в мире