В Иерусалиме и Лоде более 20 человек арестовали за участие в беспорядках
© REUTERS / Ammar AwadПограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы по подозрению в участии в беспорядках и нападении на гражданских лиц и полицейских минувшей ночью в Иерусалиме, шесть - в городе Лод, при этом число столкновений в разных районах Израиля заметно снизилось, сообщила пресс-служба полиции.
"В ходе полицейских операций в Иерусалиме ночью полиция арестовала 15 подозреваемых в районе Старого города, участвовавших в беспорядках и нападавших на полицейских и гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Полиция продолжала активные мероприятия по предотвращению беспорядков в израильских городах, особые усилия были предприняты в городе Лод.
"В Лоде полиция арестовала шестерых подозреваемых, причастных к бунтам, изъяла у них воспламеняющиеся бомбы и другое оборудование", - сообщила пресс-служба полиции.
Полицейские отмечают "значительное снижение числа инцидентов и насилия" на улицах израильских городов минувшей ночью.
Беспорядки и столкновения на националистической почве на улицах израильских городов за пределами Иерусалима начались во вторник. В первый же день беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти. В последующие дни столкновения продолжились, несмотря на жесткие меры, предпринятые полицией.
По данным на субботу, 900 человек задержаны полицией с начала массовых беспорядков в израильских городах, в ходе протестов пострадали 265 полицейских, в настоящее время безопасность в Израиле обеспечивают 15 тысяч сотрудников полиции и пограничной полиции.