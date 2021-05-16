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Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией "политическим словоблудием". РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:31
2021-05-16T12:49
россия
европарламент
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
украина
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией "политическим словоблудием".Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что "мы ответим зеркально"."Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека - пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года", - добавил Бальбек.
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россия, европарламент, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, украина, политика

Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"

12:31 16.05.2021 (обновлено: 12:49 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией "политическим словоблудием".
Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.
"Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?", - сказал РИА Новости депутат.
Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что "мы ответим зеркально".
"Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека - пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года", - добавил Бальбек.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
 
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