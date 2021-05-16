https://ria.ru/20210516/balbek-1732511841.html
Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией "политическим словоблудием". РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:31
2021-05-16T12:31
2021-05-16T12:49
россия
европарламент
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией "политическим словоблудием".Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что "мы ответим зеркально"."Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека - пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года", - добавил Бальбек.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европарламент, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, украина, политика