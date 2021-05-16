https://ria.ru/20210516/aviaudar-1732487641.html

Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе

Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в секторе Газа и авиаударом, который израильская сторона нанесла по офисам... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T01:14

2021-05-16T01:14

2021-05-16T01:14

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

хамас

оон

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149619/46/1496194601_0:82:2289:1370_1920x0_80_0_0_aaa51b8ad8b8078ecb36dc01af019aca.jpg

ООН, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в секторе Газа и авиаударом, который израильская сторона нанесла по офисам СМИ, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.По его словам, Гутерреш встревожен растущим числом жертв среди гражданского населения, в том числе гибелью десяти членов семьи, включая детей, при израильском авиаударе прошлой ночью в лагере аш-Шати в Газе, "якобы нацеленном на лидера ХАМАС".Как указал официальный представитель, генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право, их следует избегать любой ценой.Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Израиль объяснил удар тем, что в здании якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, который использовал работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждают израильские военные, они предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома примерно за час до удара.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210515/izrail-1732472324.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место удара ракетой в израильском городе Рамат-Ган: есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара, осуществленного с территории сектора Газа, в израильском городе Рамат-Ган в субботу. 2021-05-16T01:14 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, стефан дюжаррик, хамас, оон, израиль, в мире