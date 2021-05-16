Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС
ООН, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в секторе Газа и авиаударом, который израильская сторона нанесла по офисам СМИ, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
По его словам, Гутерреш встревожен растущим числом жертв среди гражданского населения, в том числе гибелью десяти членов семьи, включая детей, при израильском авиаударе прошлой ночью в лагере аш-Шати в Газе, "якобы нацеленном на лидера ХАМАС".
"Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен разрушением в результате израильского авиаудара сегодня высотного здания в городе Газа, в котором размещались офисы нескольких международных средств массовой информации, а также жилые квартиры", - заявил Дюжаррик.
Как указал официальный представитель, генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право, их следует избегать любой ценой.
Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Израиль объяснил удар тем, что в здании якобы находился разведывательный штаб движения ХАМАС, который использовал работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний. Как утверждают израильские военные, они предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома примерно за час до удара.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.