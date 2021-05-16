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В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Палестины в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T00:53
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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Палестины в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.Собравшиеся заняли проезжую часть на одной из улиц. Желающие выступают по очереди с речами. Участники акции скандируют: "Оккупация - это преступление" и призывают освободить Палестину.Над толпой развеваются флаги Палестины. В числе сочувствующих Палестине не только люди, представляющие арабский мир."Мы требуем свободы Палестины. Бомбы сбрасывают на наши дома. И пусть весь мир знает об этом. Международное сообщество должно наказать Израиль. Объявить бойкот Израилю", - заявила участница митинга по имени Тасмин."Сколько можно терпеть эту оккупацию? Пора положить этому конец. Мы пришли сюда, чтобы привлечь внимание к бедам многострадального палестинского народа", - сказал РИА Новости мужчина, представившийся Ахмадом."Сейчас важнее всего остановить кровопролитие. Протесты идут во всем мире. Мы надеемся, что мы поможем остановить эту резню", - отметил молодой человек по имени Сэм.Митинг проходит в мирной атмосфере.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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нью-йорк, палестина, сша, израиль, в мире

В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины

00:53 16.05.2021 (обновлено: 01:34 16.05.2021)
 
© Радио Sputnik Диана КобраковаНью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Радио Sputnik Диана Кобракова
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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Палестины в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся заняли проезжую часть на одной из улиц. Желающие выступают по очереди с речами. Участники акции скандируют: "Оккупация - это преступление" и призывают освободить Палестину.
Над толпой развеваются флаги Палестины. В числе сочувствующих Палестине не только люди, представляющие арабский мир.
"Мы требуем свободы Палестины. Бомбы сбрасывают на наши дома. И пусть весь мир знает об этом. Международное сообщество должно наказать Израиль. Объявить бойкот Израилю", - заявила участница митинга по имени Тасмин.
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"Сколько можно терпеть эту оккупацию? Пора положить этому конец. Мы пришли сюда, чтобы привлечь внимание к бедам многострадального палестинского народа", - сказал РИА Новости мужчина, представившийся Ахмадом.
"Сейчас важнее всего остановить кровопролитие. Протесты идут во всем мире. Мы надеемся, что мы поможем остановить эту резню", - отметил молодой человек по имени Сэм.
Митинг проходит в мирной атмосфере.
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