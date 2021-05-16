https://ria.ru/20210516/aktsiya-1732487011.html

В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины

В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины

Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Палестины в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T00:53

2021-05-16T00:53

2021-05-16T01:34

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палестина

сша

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в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку Палестины в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.Собравшиеся заняли проезжую часть на одной из улиц. Желающие выступают по очереди с речами. Участники акции скандируют: "Оккупация - это преступление" и призывают освободить Палестину.Над толпой развеваются флаги Палестины. В числе сочувствующих Палестине не только люди, представляющие арабский мир."Мы требуем свободы Палестины. Бомбы сбрасывают на наши дома. И пусть весь мир знает об этом. Международное сообщество должно наказать Израиль. Объявить бойкот Израилю", - заявила участница митинга по имени Тасмин."Сколько можно терпеть эту оккупацию? Пора положить этому конец. Мы пришли сюда, чтобы привлечь внимание к бедам многострадального палестинского народа", - сказал РИА Новости мужчина, представившийся Ахмадом."Сейчас важнее всего остановить кровопролитие. Протесты идут во всем мире. Мы надеемся, что мы поможем остановить эту резню", - отметил молодой человек по имени Сэм.Митинг проходит в мирной атмосфере.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210515/izrail-1732472324.html

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нью-йорк, палестина, сша, израиль, в мире