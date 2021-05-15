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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:48
2021-05-15T08:48
2021-05-15T08:48
тихий океан
новая каледония
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 1.58 по времени UTC (4.58 мск) в 231 километре к востоку от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 19,7 километра.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
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тихий океан, новая каледония, землетрясение, в мире