https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732456666.html
Хинштейн обратится в Роскомнадзор из-за изменения политики WhatsApp
Хинштейн обратится в Роскомнадзор из-за изменения политики WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн намерен обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:29
2021-05-15T16:29
2021-05-15T19:04
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн намерен обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp.По его мнению, технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения.Позднее депутат уточнил в своем Telegram-канале, что "ни о какой блокировке речи не идет, хотя технически это сегодня и возможно".Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и тому подобном. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу не удалят, но они смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, в мире
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
намерен обсудить с Роскомнадзором
меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp
.
"Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим", — сказал депутат РИА Новости.
По его мнению, технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения.
Позднее депутат уточнил в своем Telegram-канале, что "ни о какой блокировке речи не идет, хотя технически это сегодня и возможно".
Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и тому подобном. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу не удалят, но они смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.