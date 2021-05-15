https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732456666.html

Хинштейн обратится в Роскомнадзор из-за изменения политики WhatsApp

Хинштейн обратится в Роскомнадзор из-за изменения политики WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн намерен обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:29

2021-05-15T16:29

2021-05-15T19:04

россия

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр хинштейн

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн намерен обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp.По его мнению, технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения.Позднее депутат уточнил в своем Telegram-канале, что "ни о какой блокировке речи не идет, хотя технически это сегодня и возможно".Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и тому подобном. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу не удалят, но они смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html

россия

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россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, в мире