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В Госдуме оценили новую политику WhatsApp в области персональных данных
В Госдуме оценили новую политику WhatsApp в области персональных данных
WhatsApp обновляет политику конфиденциальности, как и другие IT-компании с большим числом пользователей, и в этом нет ничего удивительного, рассказал "360"... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:48
2021-05-15T14:54
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. WhatsApp обновляет политику конфиденциальности, как и другие IT-компании с большим числом пользователей, и в этом нет ничего удивительного, рассказал "360" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.Он напомнил, что Facebook является больше частной компанией, чем государственной, несмотря на то, что США оказывают достаточно сильное влияние на нее и Google. Свинцов пояснил, что при принятии новых правил мессенджера пользователи подписывают подобие цифрового контракта. Однако он считает, что обновленные пользовательские соглашения фактически позволяют следить за людьми."Большинство приложений имеют функцию записи голоса, постоянной записи и хранения данных о местоположении мобильного устройства и самого человека", — заявили в Госдуме.По мнению Свинцова, крупные IT-компании предоставляют информацию о пользователях государственным органам США, поэтому госкорпорации получают коммерческую выгоду, тогда как спецслужбы — расширенный доступ к данным гражадан.Он добавил, что в Госдуме не намерены обсуждать вопрос с WhatsApp отдельно, так как законы в отношении компаний принимаются одномоментно.WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых пользователей и их переход в другие мессенджеры.
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whatsapp inc., google, госдума рф, сша, общество

В Госдуме оценили новую политику WhatsApp в области персональных данных

13:48 15.05.2021 (обновлено: 14:54 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. WhatsApp обновляет политику конфиденциальности, как и другие IT-компании с большим числом пользователей, и в этом нет ничего удивительного, рассказал "360" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он напомнил, что Facebook является больше частной компанией, чем государственной, несмотря на то, что США оказывают достаточно сильное влияние на нее и Google.
"Частная компания, продавая свой продукт, имеет возможность устанавливать любые правила, не противоречащие законам той или иной страны", — подчеркнул депутат.
Свинцов пояснил, что при принятии новых правил мессенджера пользователи подписывают подобие цифрового контракта. Однако он считает, что обновленные пользовательские соглашения фактически позволяют следить за людьми.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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"Большинство приложений имеют функцию записи голоса, постоянной записи и хранения данных о местоположении мобильного устройства и самого человека", — заявили в Госдуме.
По мнению Свинцова, крупные IT-компании предоставляют информацию о пользователях государственным органам США, поэтому госкорпорации получают коммерческую выгоду, тогда как спецслужбы — расширенный доступ к данным гражадан.
"Такие компании частные, поэтому они могут устанавливать любые, даже противоречащие национальным законодательствам, правила", - объяснил депутат.
Он добавил, что в Госдуме не намерены обсуждать вопрос с WhatsApp отдельно, так как законы в отношении компаний принимаются одномоментно.
WhatsApp в начале года обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook, которая владеет мессенджером, личных данных пользователей. Это вызвало недовольство некоторых пользователей и их переход в другие мессенджеры.
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WhatsApp Inc.GoogleГосдума РФСШАОбщество
 
 
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