https://ria.ru/20210515/vulkan-1732410258.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на 2,3 километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T06:14
2021-05-15T06:14
2021-05-15T06:14
парамушир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на 2,3 километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, сообщили в МЧС.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20210407/vulkan-1727234177.html
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парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия