https://ria.ru/20210515/voyska-1732412726.html
На Украине создадут новый вид войск
На Украине создадут новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:29
2021-05-15T08:29
2021-05-15T09:32
алексей данилов
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках Донбасса обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, и подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html
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алексей данилов, владимир зеленский, украина, в мире