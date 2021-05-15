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На Украине создадут новый вид войск
На Украине создадут новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:29
2021-05-15T09:32
алексей данилов
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках Донбасса обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, и подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать.
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алексей данилов, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине создадут новый вид войск

08:29 15.05.2021 (обновлено: 09:32 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании национальных кибервойск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это", — сказал он.

По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегии кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках Донбасса обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, и подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать.
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