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В Вязьме почти все жители остались без воды
В Вязьме почти все жители остались без воды
Почти 55 тысяч жителей Вязьмы остались без воды, сообщает МЧС по Смоленской области. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T13:15
2021-05-15T13:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вязьма
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 55 тысяч жителей Вязьмы остались без воды, сообщает МЧС по Смоленской области.Всего в зоне отключения оказались 4,39 тысячи домов различной этажности, где проживают 54 754 человек, в том числе 12 378 детей. Авария не затронула улицы Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина и Докучаева.Городские власти организовали подвоз воды по графику. Аварийная бригада ООО "Вода Смоленска" проведет ремонтно-восстановительные работы. Дать воду планируется к 22:00.
https://ria.ru/20210426/voda-1729901651.html
россия
вязьма
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вязьма, смоленская область, происшествия

В Вязьме почти все жители остались без воды

13:15 15.05.2021 (обновлено: 13:34 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 55 тысяч жителей Вязьмы остались без воды, сообщает МЧС по Смоленской области.

"Причина отключения: прорыв трубы ХВС", — говорится в сообщении.

Всего в зоне отключения оказались 4,39 тысячи домов различной этажности, где проживают 54 754 человек, в том числе 12 378 детей. Авария не затронула улицы Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина и Докучаева.
Городские власти организовали подвоз воды по графику. Аварийная бригада ООО "Вода Смоленска" проведет ремонтно-восстановительные работы. Дать воду планируется к 22:00.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВязьмаСмоленская областьПроисшествия
 
 
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