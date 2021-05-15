https://ria.ru/20210515/voda-1732437240.html

В Вязьме почти все жители остались без воды

В Вязьме почти все жители остались без воды

Почти 55 тысяч жителей Вязьмы остались без воды, сообщает МЧС по Смоленской области. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T13:15

2021-05-15T13:15

2021-05-15T13:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вязьма

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 55 тысяч жителей Вязьмы остались без воды, сообщает МЧС по Смоленской области.Всего в зоне отключения оказались 4,39 тысячи домов различной этажности, где проживают 54 754 человек, в том числе 12 378 детей. Авария не затронула улицы Юбилейная, Московская, Гоголя, Пушкина и Докучаева.Городские власти организовали подвоз воды по графику. Аварийная бригада ООО "Вода Смоленска" проведет ремонтно-восстановительные работы. Дать воду планируется к 22:00.

https://ria.ru/20210426/voda-1729901651.html

россия

вязьма

смоленская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вязьма, смоленская область, происшествия