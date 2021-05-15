Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
14:19 15.05.2021 (обновлено: 15:05 15.05.2021)
© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской областиПодозреваемый в убийстве малолетней девочки в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области
© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК.
Школьница из поселка Большое Козино Балахнинского района пропала 13 мая, вечером того же дня ее тело нашли в лесу.
В ближайшее время 49-летнему подозреваемому предъявят обвинение.
На допросе он дал признательные показания, подробно рассказав о преступлении.
"Тринадцатого мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. С места преступления мужчина скрылся", — говорится в сообщении СК.
Следователи выяснили, что у подозреваемого есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.