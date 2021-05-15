https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732442319.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:19

2021-05-15T14:19

2021-05-15T15:05

россия

балахнинский район

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК.Школьница из поселка Большое Козино Балахнинского района пропала 13 мая, вечером того же дня ее тело нашли в лесу.В ближайшее время 49-летнему подозреваемому предъявят обвинение.На допросе он дал признательные показания, подробно рассказав о преступлении.Следователи выяснили, что у подозреваемого есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732374903.html

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732094574.html

россия

балахнинский район

нижегородская область

нижний новгород

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россия, балахнинский район, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия