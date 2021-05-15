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Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:19
2021-05-15T15:05
россия
балахнинский район
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК.Школьница из поселка Большое Козино Балахнинского района пропала 13 мая, вечером того же дня ее тело нашли в лесу.В ближайшее время 49-летнему подозреваемому предъявят обвинение.На допросе он дал признательные показания, подробно рассказав о преступлении.Следователи выяснили, что у подозреваемого есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732374903.html
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россия
балахнинский район
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россия, балахнинский район, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

14:19 15.05.2021 (обновлено: 15:05 15.05.2021)
 
© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской областиПодозреваемый в убийстве малолетней девочки в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области
Подозреваемый в убийстве малолетней девочки в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : СУ СК РФ по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении СК.
Школьница из поселка Большое Козино Балахнинского района пропала 13 мая, вечером того же дня ее тело нашли в лесу.
Следственные действия на месте убийства девочки в Балахнинском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
08:00
Тропа среди сосен. Кто убивает людей в лесу под Нижним Новгородом
В ближайшее время 49-летнему подозреваемому предъявят обвинение.
На допросе он дал признательные показания, подробно рассказав о преступлении.
"Тринадцатого мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. С места преступления мужчина скрылся", — говорится в сообщении СК.
Следователи выяснили, что у подозреваемого есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 11:36
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РоссияБалахнинский районНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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