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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210515/tramvai-1732455523.html
В Москве из-за погодных условий по некоторым улицам не ходят трамваи
В Москве из-за погодных условий по некоторым улицам не ходят трамваи
Трамваи не ходят по некоторым улицам Москвы из-за упавших во время непогоды деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:19
2021-05-15T16:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Трамваи не ходят по некоторым улицам Москвы из-за упавших во время непогоды деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в субботу.
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городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В Москве из-за погодных условий по некоторым улицам не ходят трамваи

16:19 15.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПарад трамваев в Москве
Парад трамваев в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Трамваи не ходят по некоторым улицам Москвы из-за упавших во время непогоды деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в субботу.
"В Москве непогода. Из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам. Вместо трамваев здесь работают автобусы", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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