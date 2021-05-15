https://ria.ru/20210515/tramvai-1732455523.html

В Москве из-за погодных условий по некоторым улицам не ходят трамваи

В Москве из-за погодных условий по некоторым улицам не ходят трамваи

Трамваи не ходят по некоторым улицам Москвы из-за упавших во время непогоды деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:19

2021-05-15T16:19

2021-05-15T16:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Трамваи не ходят по некоторым улицам Москвы из-за упавших во время непогоды деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре, дожде, грозе и граде в субботу.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество