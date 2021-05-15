https://ria.ru/20210515/torzhestva-1732445952.html

В Рязанской области отметили 800-летие Александра Невского

В Рязанской области отметили 800-летие Александра Невского

Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского состоялись в названном в его честь районе Рязанской области, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:51

2021-05-15T14:51

2021-05-15T14:51

николай любимов

александр невский

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского состоялись в названном в его честь районе Рязанской области, сообщает в субботу правительство региона.В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поздравляя участников торжеств, глава региона отметил, что история названия муниципального образования очень интересная, она связана с созданием придела святого князя Александра Невского в Петропавловской церкви. Это случилось благодаря сподвижнику Петра Первого, генералу Александру Меньшикову, который был владельцем этих земель в 18 веке и который считал святого своим покровителем."Великий русский полководец Александр Невский, как отмечалось в летописях, побеждая везде, никем не был побежден. Ваш район тоже победитель, один из лучших в регионе. Александро-Невский действительно достоин носить это имя и может служить примером для многих других муниципальных образований Рязанской области. Он динамично развивается и входит в число лидеров региона по эффективности работы органов местного самоуправления, по ряду экономических показателей и достигнутых результатов в социальной сфере", – сказал Любимов.По словам губернатора, большая работа проведена Александро-Невским муниципальным образованием в рамках национальных проектов. Аграрии района занимают первые места среди муниципалитетов региона по урожайности зерновых, масличных культур и сахарной свеклы."Вы впереди многих других по вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель, по привлечению инвестиций, которые необходимы району для расширения производственных и перерабатывающих мощностей в аграрном секторе. У вас хорошие показатели в развитии молочного животноводства, жилищного строительства. Александро-Невский стал первым и единственным пока в Рязанской области районом-участником федерального проекта комплексного развития сельских территорий", – отметил он.По его словам, это позволит построить в районе еще одну новую школу, детский сад и ясли, спортивные площадки, клуб, ряд сельскохозяйственных комплексов, создав новые рабочие места.Глава региона подчеркнул, что в развитии района большая заслуга команды местной администрации и жителей."Приятно, что в Рязанской области живут такие неравнодушие люди, которые стремятся сохранить историю Отечества, родной земли, сделать свой край процветающим, с высоким качеством жизни. За это всем большое спасибо. Много веков отделяет нас от эпохи Александра Невского. Но я уверен, что эта знаменательная дата – 800-летие со дня его рождения станет для нас важным стимулом к изучению наследия полководца, его значимой роли в истории", – сказал губернатор.Любимов пожелал району дальнейшего развития и процветания, а жителям – здоровья и успехов.

https://ria.ru/20210428/nevskiy-1730303388.html

https://ria.ru/20210430/istoriya-1730700980.html

рязанская область

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николай любимов, александр невский, рязанская область, общество