Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210515/torzhestva-1732445952.html
В Рязанской области отметили 800-летие Александра Невского
В Рязанской области отметили 800-летие Александра Невского
Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского состоялись в названном в его честь районе Рязанской области, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:51
2021-05-15T14:51
николай любимов
александр невский
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0be3819996ba61d380b37ff30801bb1.jpg
РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского состоялись в названном в его честь районе Рязанской области, сообщает в субботу правительство региона.В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поздравляя участников торжеств, глава региона отметил, что история названия муниципального образования очень интересная, она связана с созданием придела святого князя Александра Невского в Петропавловской церкви. Это случилось благодаря сподвижнику Петра Первого, генералу Александру Меньшикову, который был владельцем этих земель в 18 веке и который считал святого своим покровителем."Великий русский полководец Александр Невский, как отмечалось в летописях, побеждая везде, никем не был побежден. Ваш район тоже победитель, один из лучших в регионе. Александро-Невский действительно достоин носить это имя и может служить примером для многих других муниципальных образований Рязанской области. Он динамично развивается и входит в число лидеров региона по эффективности работы органов местного самоуправления, по ряду экономических показателей и достигнутых результатов в социальной сфере", – сказал Любимов.По словам губернатора, большая работа проведена Александро-Невским муниципальным образованием в рамках национальных проектов. Аграрии района занимают первые места среди муниципалитетов региона по урожайности зерновых, масличных культур и сахарной свеклы."Вы впереди многих других по вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель, по привлечению инвестиций, которые необходимы району для расширения производственных и перерабатывающих мощностей в аграрном секторе. У вас хорошие показатели в развитии молочного животноводства, жилищного строительства. Александро-Невский стал первым и единственным пока в Рязанской области районом-участником федерального проекта комплексного развития сельских территорий", – отметил он.По его словам, это позволит построить в районе еще одну новую школу, детский сад и ясли, спортивные площадки, клуб, ряд сельскохозяйственных комплексов, создав новые рабочие места.Глава региона подчеркнул, что в развитии района большая заслуга команды местной администрации и жителей."Приятно, что в Рязанской области живут такие неравнодушие люди, которые стремятся сохранить историю Отечества, родной земли, сделать свой край процветающим, с высоким качеством жизни. За это всем большое спасибо. Много веков отделяет нас от эпохи Александра Невского. Но я уверен, что эта знаменательная дата – 800-летие со дня его рождения станет для нас важным стимулом к изучению наследия полководца, его значимой роли в истории", – сказал губернатор.Любимов пожелал району дальнейшего развития и процветания, а жителям – здоровья и успехов.
https://ria.ru/20210428/nevskiy-1730303388.html
https://ria.ru/20210430/istoriya-1730700980.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a1d4a9730399103cc66607bb1a73a628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, александр невский, рязанская область, общество

В Рязанской области отметили 800-летие Александра Невского

14:51 15.05.2021
 
© РИА Новости / Валентин Шияновский / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Валентин Шияновский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского состоялись в названном в его честь районе Рязанской области, сообщает в субботу правительство региона.
В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поздравляя участников торжеств, глава региона отметил, что история названия муниципального образования очень интересная, она связана с созданием придела святого князя Александра Невского в Петропавловской церкви. Это случилось благодаря сподвижнику Петра Первого, генералу Александру Меньшикову, который был владельцем этих земель в 18 веке и который считал святого своим покровителем.
"Великий русский полководец Александр Невский, как отмечалось в летописях, побеждая везде, никем не был побежден. Ваш район тоже победитель, один из лучших в регионе. Александро-Невский действительно достоин носить это имя и может служить примером для многих других муниципальных образований Рязанской области. Он динамично развивается и входит в число лидеров региона по эффективности работы органов местного самоуправления, по ряду экономических показателей и достигнутых результатов в социальной сфере", – сказал Любимов.
По словам губернатора, большая работа проведена Александро-Невским муниципальным образованием в рамках национальных проектов. Аграрии района занимают первые места среди муниципалитетов региона по урожайности зерновых, масличных культур и сахарной свеклы.
На территории Новгородского кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 13:22Союзное государство
Легенда о воине: Александр Невский – глазами новгородцев
"Вы впереди многих других по вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель, по привлечению инвестиций, которые необходимы району для расширения производственных и перерабатывающих мощностей в аграрном секторе. У вас хорошие показатели в развитии молочного животноводства, жилищного строительства. Александро-Невский стал первым и единственным пока в Рязанской области районом-участником федерального проекта комплексного развития сельских территорий", – отметил он.
По его словам, это позволит построить в районе еще одну новую школу, детский сад и ясли, спортивные площадки, клуб, ряд сельскохозяйственных комплексов, создав новые рабочие места.
Глава региона подчеркнул, что в развитии района большая заслуга команды местной администрации и жителей.
"Приятно, что в Рязанской области живут такие неравнодушие люди, которые стремятся сохранить историю Отечества, родной земли, сделать свой край процветающим, с высоким качеством жизни. За это всем большое спасибо. Много веков отделяет нас от эпохи Александра Невского. Но я уверен, что эта знаменательная дата – 800-летие со дня его рождения станет для нас важным стимулом к изучению наследия полководца, его значимой роли в истории", – сказал губернатор.
Любимов пожелал району дальнейшего развития и процветания, а жителям – здоровья и успехов.
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 14:47
Археологи выяснили точное место погребения сыновей Александра Невского
 
Николай ЛюбимовАлександр НевскийРязанская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Лента новостейМолния