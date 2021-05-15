https://ria.ru/20210515/timizhev-1732420021.html

Хасан Тимижев: в России растет спрос на горнолыжный туризм

Хасан Тимижев: в России растет спрос на горнолыжный туризм

Курорт "Архыз" по итогам зимнего сезона вновь побил рекорд посещаемости, и это связано не только с пандемией, а с тем, что в России в целом растет интерес к... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:00

2021-05-15T12:00

2021-05-15T12:00

хасан тимижев

архыз

туризм

эльбрус

курорты северного кавказа

интервью - авторы

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Курорт "Архыз" по итогам зимнего сезона вновь побил рекорд посещаемости, и это связано не только с пандемией, а с тем, что в России в целом растет интерес к горнолыжному туризму, уверен гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как изменится механизм привлечения инвесторов в горнолыжные курорты Северного Кавказа, почему важно формировать культуру горнолыжного отдыха в стране, и зачем туристам ехать в горы в межсезонье, а также о дальнейшей работе КСК в новом статусе объединенного института развития. Беседовала Дарья Ураева.– Хасан Хамишевич, курорт "Архыз" не так давно официально завершил горнолыжный сезон и показал при этом рекордный турпоток. Расскажите, пожалуйста, подробнее об итогах зимы на "Архызе".– "Архыз" — наш флагманский курорт, и в этом году он действительно побил все возможные рекорды посещаемости. Кто-то скажет, что это связано с пандемией и закрытыми границами, и будет, конечно, прав. Но только отчасти. Турпоток на "Архызе" стабильно растет с 2014 года, с его первого сезона. И даже в год пандемии вырос почти на треть. В этом году прирост еще больше — 67%. Только за четыре месяца зимнего сезона на курорт приехало больше туристов, чем за весь прошлый год. Зимой он принял более 480 тысяч человек.Чудес тут нет. Чтобы быть интересными туристам, каждый год строим горнолыжную инфраструктуру, продумываем гибкую тарифную сетку на ски-пассы, привлекаем новых резидентов. Люди, приезжающие каждый год, видят, что курорт развивается, появляется что-то интересное, чего не было раньше.Кроме того, второй год подряд на "Архызе" удается открыть горнолыжный сезон уже 1 декабря, когда другие курорты из-за погоды вынуждены переносить начало сезона ближе к новогодним праздникам. Это возможно благодаря системе искусственного оснежения, которой оборудованы практически все трассы курорта. И второй немаловажный момент – профессиональная, слаженная команда, отвечающая за подготовку трасс. Сегодня без ложной скромности можно говорить, что катание на "Архызе" одно из лучших в России и абсолютно не хуже, чем на европейских курортах.Мы видим, что интерес к горнолыжному туризму растет. Больше 40% наших гостей выбирают "зеленые" трассы — самые простые, для начинающих. О чем это говорит? О том, что в горнолыжный туризм приходят все новые и новые люди, растет спрос. Сейчас только 3% россиян стоят на горных лыжах и сноуборде. Для сравнения, в Австрии сегодня эта цифра составляет 30% населения, во Франции — 12%, в Канаде и США — больше 10%. Это значит, что потенциал роста у нас огромный. Прогнозируем, что к 2030 году горнолыжниками станут не менее 8% россиян, и, конечно же, курорты Северного Кавказа активно участвуют в развитии этой тенденции. В этом вижу социальную миссию компании – не просто строить курорты, но формировать культуру горнолыжного отдыха в стране.Если говорить обо всех действующих курортах под управлением КСК — это "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" — то первый, в силу объективных причин, развивался с большей динамикой и ушел на шаг вперед. Сегодня "Архыз" уже вышел на операционную рентабельность.– Иностранцы посещают ваши курорты?– Да, особенно Эльбрус. Как самая высокая точка Европы он входит в "Клуб семи вершин", который объединил главные точки притяжения для альпинистов со всего мира. Чтобы сделать Эльбрус привлекательным и как горнолыжный курорт международного уровня, мы поэтапно вводим новые трассы, начинаем строить дополнительные канатные дороги. В течение трех лет планируем серьезно улучшить инфраструктуру.На другие курорты иностранцы тоже приезжают, но не массово. Впрочем, пока и нет цели работать на иностранную аудиторию. Первоочередная задача — сделать горнолыжный туризм популярным внутри страны.– Вице-премьер РФ Юрий Трутнев на совещании по развитию туризма на Северном Кавказе обращал внимание на горнолыжные курорты как точки роста экономики округа. По его словам, на развитие курортов в СКФО нужно привлекать частные инвестиции. Как идет работа в этом направлении?– Основная цель КСК — привлечь таких якорных частных инвесторов для развития каждого из горнолыжных курортов туристического кластера. Но инвестор хочет обезопасить вложения, и это понятно. Он рискует своими деньгами, поэтому смотрит, есть ли уже базовая инфраструктура и хотя бы минимальный интерес к месту со стороны туристов.Например, есть будущий курорт "Мамисон": там пока нет инфраструктуры, поэтому нет и инвесторов, которые готовы опережающими темпами создавать туристические объекты. Бизнес в горнолыжной сфере требует крупных капиталовложений, а рисков при этом много. Инвестор будет готов вкладываться, если государство разделит с ним имеющиеся риски. Приведу в пример "Архыз". Буквально десять лет назад на месте нынешних отелей, ресторанов, пунктов проката не было ничего. Потом пришло КСК, мы начали строить инфраструктуру, и инвесторы поверили в успех Архыза как курорта. Общими усилиями мы уже добились роста турпотока до полумиллиона человек за сезон, чем привлекли крупнейших игроков индустрии туризма. Хочу отметить, что практически все европейские курорты на начальном этапе также получали поддержку государства в том или ином виде. Именно поэтому мы не изобретаем велосипед, а берем опыт Альп и адаптируем его под наши условия и цели. Надо сказать, что скорость, с которой развиваются наши курорты, радует – в Европе выход на рентабельность занимает зачастую без малого лет десять.– Есть ли уже потенциальные инвесторы?– Да, "Архызом" и "Эльбрусом" уже заинтересовались крупные российские компании, которые готовы развивать курорт комплексно, выступить "якорным" инвестором. Пока переговоры продолжаются, определяем принципы и механизмы сотрудничества, поэтому называть конкретных интересантов пока не буду. Есть, конечно, и желающие участвовать в развитии курортов точечно, строить отдельные гостиницы, налаживать сервис.Важно здесь отметить и малый бизнес – местных жителей, которые создают места размещения, организуют экскурсии, открывают кафе и рестораны. В совокупных инвестициях в территорию это небольшие деньги, но вовлечение местных жителей имеет очень большой вклад в сферу гостеприимства и социальную обстановку.– У вас есть понимание, какими могут быть механизмы работы с крупными игроками рынка?– Все инвесторы, с которыми мы ведем переговоры, представляют себе их по-разному. Одни предлагают концессионное соглашение, другие — полный выкуп курорта. Условия разные. Мы сейчас работаем над созданием так называемого "инвестиционного продукта", который в будущем будем предлагать всем инвесторам. "Архыз" стал пилотным курортом для отработки формата сотрудничества между бизнесом и государством.В дальнейшем такое "коробочное решение" будет обсуждаться, корректироваться с каждым конкретным партнером и распространяться на другие наши курорты. Безусловно, все это будет происходить на конкурентной основе.– Какой объем внебюджетных инвестиций, по вашим оценкам, нужно вложить в развитие горнолыжных курортов?– Согласно планам развития до 2030 года, на "Архыз" планируется привлечь более 50 миллиардов рублей частных инвестиций, на "Эльбрус" – 24 миллиарда, на "Ведучи" – 11 миллиардов."Мамисон" пока существует только на бумаге, и в этом году мы совместно с Республикой Северная Осетия – Алания начнем строить базовую инфраструктуру. На нее до 2023 года будет выделено 7,4 миллиарда рублей. Параллельно за счет инвесторов будет строиться коммерческая инфраструктура: гостиницы, рестораны, развлекательные комплексы.Наша стратегия развития горнолыжных курортов заключается в том, что государство прекращает их финансирование после достижения показателей "эталонного курорта", когда создана базовая инфраструктура: трассы, канатные дороги и места размещения. Дальше развитием должны заниматься частные инвесторы – это будет и эффективнее, и правильнее.– Вы позиционируете курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" как всесезонные. Расскажите, зачем туристам ехать туда летом или в межсезонье?– За впечатлениями и перезагрузкой! Сразу после пандемии мы наблюдали очень большой спрос на горные походы – с рюкзаком и палаткой в горы пошли даже те, кто не мыслил жизни без душа и мягкой постели. В августе прошлого года на Архызе открылась партнерская служба горных гидов, и они были нарасхват месяца два как минимум, до первых холодов.На новый сезон готовим целый набор летних предложений: горный велосипед, конные прогулки, джиппинг, экскурсии, туристические тропы разной сложности. Каждый наш курорт летом хорош по-своему, вокруг каждого свои точки притяжения.У "Архыза" огромный потенциал для треккинга в горах. Его окрестности буквально усыпаны достопримечательностями: Софийские водопады и ледник, красивейшие озера за хребтом Абишира-Ахуба, древние византийские храмы, одна из самых известных реликвий Карачаево-Черкесии — наскальная икона Христа, уникальная астрофизическая обсерватория. Кстати, весной Архыз — это еще и спасение для аллергиков: здесь не растут большинство сильных аллергенов."Эльбрус" сам по себе достопримечательность. Сюда можно приехать для восхождения на вершину или просто подняться на одну из самых высокогорных смотровых площадок Европы, застать снег в разгар лета. Сюда со всей страны едут альпинисты, парапланеристы и просто любители уйти далеко в горы. Голубые озера, урочище Джилы-Су, водопады и термальные источники — красивых мест в Приэльбрусье столько, что можно приезжать каждый год и каждый сезон — всех не обойти."Ведучи" только начинает свой путь как всесезонный курорт, но и ему есть чем удивить. Здесь можно протестировать самую длинную в мире всесезонную горнолыжную трассу или кататься по искусственной горке на тюбах. Также круглый год можно арендовать гриль-домики для отдыха большой компанией, ходить в горы, знакомиться с аутентичной кухней вайнахов, с их культурой. Только дорога до нашего курорта может стать настоящим приключением и погружением в историю – тут и Нихалойские водопады, и боевые башни, и древние крепости. Чечня умеет удивлять и ломать стереотипы.– Сколько туристов вы ожидаете этим летом, и какой турпоток прогнозируете по итогам года?– Сложно сказать. Не хочу завысить или занизить цифру. Это первое лето после пандемии, поэтому, скорее всего, туристов будет больше, чем было в два предыдущих года. Думаю, что возможен рост на 40% относительно прошлого лета, и есть все шансы, что за 2021 год по всем курортам турпоток может пересечь отметку в миллион человек. Стремимся к такому результату.– В России уже почти год в качестве одной из мер поддержки для туриндустрии действует программа "туристического кешбэка". Как это помогло горнолыжным курортам Северного Кавказа?— Основной эффект от кешбэка — общий интерес россиян к отпуску на территории страны. Отельеры наших курортов отметили, что интерес туристов благодаря программе возрос, увеличилась глубина продаж и количество дней отдыха. На сегодняшний день загрузка гостиниц на курортах доходит до 100%. Сколько всего гостей стали участниками программы, сказать пока сложно. Сезон еще впереди.– В начале апреля Счетная палата сообщила о низкой эффективности институтов развития "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Такой вывод был сделаны по итогам анализа госпрограммы развития СКФО до 2020 года. Как считаете, с чем связаны эти показатели?– Счетная палата, при всей критике, оценила и позитивный рост турпотока за последние годы. И в какой-то степени я согласен с остальными выводами ведомства. Но как оценивать эффективность? КСК как государственный институт развития взяло на себя все первоочередные риски. Пока курорт не выйдет на операционную рентабельность, естественно, и сам курорт, и управляющая компания несут убытки.Мы понимаем, что сейчас объективно "Ведучи" и "Мамисон" только начинают свое развитие в качестве горных курортов, и рассчитывать на прибыльность с момента запуска не приходится по понятным причинам. Соответственно, накапливаются и убытки, что становится основанием для Счетной палаты делать выводы о неэффективности, базируясь на финансовых отчетных документах."Архыз" показывает совсем другую картину, в том числе в части доходности. Мы видим, какой бум в развитии малого бизнеса произошел в поселке рядом с курортом: появилось больше трех тысяч мест размещения, работают пункты проката, кафе, гиды. Это тот самый мультипликативный эффект, который нигде в наших официальных отчетах не отражается. Но мы понимаем, что курорт влияет на развитие всей республики. И я думаю, что уже через пять лет, а то и раньше, вопрос о неэффективности будет снят.– В конце прошлого года в России стартовала реформа институтов развития. В конце апреля акционерные общества КРСК и "Курорт Эльбрус" были упразднены, а их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на базе КСК. Как изменится деятельность объединенной организации, появятся ли новые подходы в работе?– Безусловно, выполнять задачи в формате объединенной корпорации мы сможем эффективнее. Это будет единый центр компетенций для реализации экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата на Северном Кавказе. Работа будет строиться по принципу "одного окна", а значит, административных процедур при поддержке инвесторов станет куда меньше.Кроме того, плюсом стало слияние с акционерным обществом "Курорт Эльбрус". Дело в том, что инфраструктура на горе Эльбрус была фактически разделена: часть канатных дорог и горнолыжных трасс принадлежала "Курорту Эльбрус", другая часть — КСК. Это не позволяло эффективно эксплуатировать все объекты инфраструктуры. Слияние устранило эту проблему.Сегодня мы уже говорили о том, что там нужно улучшать горнолыжную инфраструктуру, расширять трассы, но у прежнего владельца не хватало на это средств. КСК в рамках законодательства тоже не могло финансировать такую модернизацию. Все это отражалось на общей работе курорта и, конечно, на впечатлениях туристов. Гость приехал, купил у нас ски-пасс, а свою обязанность — предоставить ему самые современные услуги на всей территории курорта — мы выполнить не могли. Теперь у КСК появилась возможность повышать качество горнолыжных объектов.– Как часто вы бываете на курортах?– Бываю регулярно. Минимум раз в две недели выезжаю на курорты – лично проверяю, как работают трассы, подъемники, технические помещения, встречаюсь с сотрудниками и инвесторами. Мне важно, что однажды приехав на "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" или "Мамисон" с семьей, я смогу с гордостью показать дочкам, что у нас получилось построить курорты международного уровня. И, конечно, мне важно, чтобы каждому нашему гостю хотелось вернуться и привезти на Северный Кавказ самых близких людей.

https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html

https://ria.ru/20210323/lyzhi-1602502507.html

https://ria.ru/20210319/keshbek-1601875203.html

https://ria.ru/20210218/kurorty-1597879432.html

https://ria.ru/20210114/puteshestviya-1593069469.html

https://ria.ru/20201216/kurorty-1589362079.html

https://ria.ru/20201203/kurorty-1587457475.html

архыз

эльбрус

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хасан тимижев, архыз, туризм, эльбрус, курорты северного кавказа, интервью - авторы