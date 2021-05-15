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Экология
https://ria.ru/20210515/tendentsiya-1732454952.html
Ученый предупредил об угрозе затопления в российском регионе
Ученый предупредил об угрозе затопления в российском регионе
Часть Крыма может быть затоплена к концу века, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и уровень мирового океана поднимется на три-пять метров, заявил... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:16
2021-05-15T21:59
экология
россия
республика крым
общество
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Российскому региону предрекли страшное будущее
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Часть Крыма может быть затоплена к концу века, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и уровень мирового океана поднимется на три-пять метров, заявил климатолог Владимир Рябов. В беседе с РИА Новости Крым ученый отметил, что разговоры о глобальном потеплении — не выдумка, но все же оно не так страшно, как некоторые рассказывают. "Тут сомнений никаких нет: климат теплеет, глобальная температура растет, причем очень быстрыми темпами", — сказал Рябов, подчеркнув при этом, что сложно предсказать, как долго это будет продолжаться.Ученый показал график с динамикой температурного режима в Симферополе, согласно которому последние 20 лет в городе неуклонно поднимается среднегодовая температура. Причем такая тенденция сохраняется с 80-х годов.Рябов пояснил, что человечество пережило разные периоды потепления и похолодания климата и это естественные процессы."Когда-нибудь это, конечно, закончится, но вопрос, когда и к чему приведет", — добавил он. Специалист объяснил, что одним из последствий потепления станет таяние льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана. Так, по самым пессимистичным прогнозам, он поднимется на три-пять метров к концу века. "Пляжи Евпатории будут наверняка затоплены, Феодосия тоже очень низко над уровнем моря, Судак, Керчь. Я уж не говорю о западном побережье, где Раздольное, Черноморское", — предупредил ученый. В то же время Рябов обратил внимание на страны Западной Европы, особенно на Нидерланды, находящиеся ниже уровня моря. Королевство вынуждено строить защитные дамбы. "Конечно, проблем у них будет еще больше", — заключил он. Комментируя прошлогоднюю засуху на полуострове, Рябов призвал в ближайшие годы готовиться к большему количеству осадков, однако предупредил о долгосрочной тенденции к их снижению.
https://ria.ru/20210405/zasukha-1604334099.html
https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html
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россия, республика крым, общество

Ученый предупредил об угрозе затопления в российском регионе

16:16 15.05.2021 (обновлено: 21:59 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрактор едет по полю в Бахчисарайском районе Республики Крым
Трактор едет по полю в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Часть Крыма может быть затоплена к концу века, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и уровень мирового океана поднимется на три-пять метров, заявил климатолог Владимир Рябов.
В беседе с РИА Новости Крым ученый отметил, что разговоры о глобальном потеплении — не выдумка, но все же оно не так страшно, как некоторые рассказывают.
"Тут сомнений никаких нет: климат теплеет, глобальная температура растет, причем очень быстрыми темпами", — сказал Рябов, подчеркнув при этом, что сложно предсказать, как долго это будет продолжаться.
Ученый показал график с динамикой температурного режима в Симферополе, согласно которому последние 20 лет в городе неуклонно поднимается среднегодовая температура. Причем такая тенденция сохраняется с 80-х годов.
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"Когда-нибудь это, конечно, закончится, но вопрос, когда и к чему приведет", — добавил он.
Специалист объяснил, что одним из последствий потепления станет таяние льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана. Так, по самым пессимистичным прогнозам, он поднимется на три-пять метров к концу века.
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В то же время Рябов обратил внимание на страны Западной Европы, особенно на Нидерланды, находящиеся ниже уровня моря. Королевство вынуждено строить защитные дамбы.
"Конечно, проблем у них будет еще больше", — заключил он.
Комментируя прошлогоднюю засуху на полуострове, Рябов призвал в ближайшие годы готовиться к большему количеству осадков, однако предупредил о долгосрочной тенденции к их снижению.
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