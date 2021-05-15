https://ria.ru/20210515/tendentsiya-1732454952.html

Ученый предупредил об угрозе затопления в российском регионе

Ученый предупредил об угрозе затопления в российском регионе

Часть Крыма может быть затоплена к концу века, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и уровень мирового океана поднимется на три-пять метров, заявил... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:16

2021-05-15T16:16

2021-05-15T21:59

экология

россия

республика крым

общество

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Российскому региону предрекли страшное будущее

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Часть Крыма может быть затоплена к концу века, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и уровень мирового океана поднимется на три-пять метров, заявил климатолог Владимир Рябов. В беседе с РИА Новости Крым ученый отметил, что разговоры о глобальном потеплении — не выдумка, но все же оно не так страшно, как некоторые рассказывают. "Тут сомнений никаких нет: климат теплеет, глобальная температура растет, причем очень быстрыми темпами", — сказал Рябов, подчеркнув при этом, что сложно предсказать, как долго это будет продолжаться.Ученый показал график с динамикой температурного режима в Симферополе, согласно которому последние 20 лет в городе неуклонно поднимается среднегодовая температура. Причем такая тенденция сохраняется с 80-х годов.Рябов пояснил, что человечество пережило разные периоды потепления и похолодания климата и это естественные процессы."Когда-нибудь это, конечно, закончится, но вопрос, когда и к чему приведет", — добавил он. Специалист объяснил, что одним из последствий потепления станет таяние льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана. Так, по самым пессимистичным прогнозам, он поднимется на три-пять метров к концу века. "Пляжи Евпатории будут наверняка затоплены, Феодосия тоже очень низко над уровнем моря, Судак, Керчь. Я уж не говорю о западном побережье, где Раздольное, Черноморское", — предупредил ученый. В то же время Рябов обратил внимание на страны Западной Европы, особенно на Нидерланды, находящиеся ниже уровня моря. Королевство вынуждено строить защитные дамбы. "Конечно, проблем у них будет еще больше", — заключил он. Комментируя прошлогоднюю засуху на полуострове, Рябов призвал в ближайшие годы готовиться к большему количеству осадков, однако предупредил о долгосрочной тенденции к их снижению.

https://ria.ru/20210405/zasukha-1604334099.html

https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html

https://ria.ru/20210418/opasnosti-1728854808.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, общество