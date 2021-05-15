https://ria.ru/20210515/svet-1732473295.html

В Нижегородской области более 21,5 тысячи человек остались без света

В Нижегородской области более 21,5 тысячи человек остались без света

Более 80 населенных пунктов, в которых проживают 21,5 тысячи человек, остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T20:15

2021-05-15T20:15

2021-05-15T20:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Более 80 населенных пунктов, в которых проживают 21,5 тысячи человек, остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.В связи с грозами, ливнями, градом, порывами ветра 18-23 метра в секунду произошло отключение электроэнергии в Выксе, Навашинском, Павловском, Богородском, Сосновском, Городецком, Вачском, Володарском, Вознесенском районах.Отмечается, что сейчас в регионе ведутся восстановительные работы.

https://ria.ru/20210505/dagestan-1731169315.html

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия