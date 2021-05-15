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В Нижегородской области более 21,5 тысячи человек остались без света
В Нижегородской области более 21,5 тысячи человек остались без света
Более 80 населенных пунктов, в которых проживают 21,5 тысячи человек, остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T20:15
2021-05-15T20:15
2021-05-15T20:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Более 80 населенных пунктов, в которых проживают 21,5 тысячи человек, остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.В связи с грозами, ливнями, градом, порывами ветра 18-23 метра в секунду произошло отключение электроэнергии в Выксе, Навашинском, Павловском, Богородском, Сосновском, Городецком, Вачском, Володарском, Вознесенском районах.Отмечается, что сейчас в регионе ведутся восстановительные работы.
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нижегородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия