https://ria.ru/20210515/smartfony-1732404996.html

Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм

Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм

Когда ваш гаджет может представлять повышенную угрозу, рассказал в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T02:10

2021-05-15T02:10

2021-05-15T02:10

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общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Когда ваш гаджет может представлять повышенную угрозу, рассказал в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.Смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте. Чтобы не добавлять работы врачам, Константин Терновой рекомендует отказаться от гаджета во время ходьбы по лестницам. По его словам, ступеньки являются частой причиной появления травм. А если при этом еще смотреть на экран телефона, риск получить серьезное повреждение значительно увеличивается.Он подчеркнул, что особенно опасно бежать по лестнице со смартфоном в руках."Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног. Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые", – предупредил Константин Терновой.Врач посоветовал всегда быть внимательным на лестнице и по возможности избегать спуска вниз по ступеням, так как это вредно для коленного сустава. А вот подъем вверх по лестнице можно использовать в качестве кардионагрузки, отметил Константин Терновой в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210514/smartfon-1732233028.html

https://ria.ru/20210512/ios-1731911859.html

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