https://ria.ru/20210515/smartfony-1732404996.html
Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
Когда ваш гаджет может представлять повышенную угрозу, рассказал в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T02:10
2021-05-15T02:10
2021-05-15T02:10
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общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Когда ваш гаджет может представлять повышенную угрозу, рассказал в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.Смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте. Чтобы не добавлять работы врачам, Константин Терновой рекомендует отказаться от гаджета во время ходьбы по лестницам. По его словам, ступеньки являются частой причиной появления травм. А если при этом еще смотреть на экран телефона, риск получить серьезное повреждение значительно увеличивается.Он подчеркнул, что особенно опасно бежать по лестнице со смартфоном в руках."Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног. Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые", – предупредил Константин Терновой.Врач посоветовал всегда быть внимательным на лестнице и по возможности избегать спуска вниз по ступеням, так как это вредно для коленного сустава. А вот подъем вверх по лестнице можно использовать в качестве кардионагрузки, отметил Константин Терновой в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210514/smartfon-1732233028.html
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россия, общество
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Когда ваш гаджет может представлять повышенную угрозу, рассказал в интервью радио Sputnik
травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
Смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте. Чтобы не добавлять работы врачам, Константин Терновой рекомендует отказаться от гаджета во время ходьбы по лестницам. По его словам, ступеньки являются частой причиной появления травм. А если при этом еще смотреть на экран телефона, риск получить серьезное повреждение значительно увеличивается.
"Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз", – объяснил травматолог-ортопед.
Он подчеркнул, что особенно опасно бежать по лестнице со смартфоном в руках.
"Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног. Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые", – предупредил Константин Терновой.
Врач посоветовал всегда быть внимательным на лестнице и по возможности избегать спуска вниз по ступеням, так как это вредно для коленного сустава. А вот подъем вверх по лестнице можно использовать в качестве кардионагрузки, отметил Константин Терновой в интервью радио Sputnik
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