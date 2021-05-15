В РПЦ назвали опыты по скрещиванию человека и животных недопустимыми
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Русская православная церковь считает недопустимыми опыты по скрещиванию человека и животных, сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Любые опыты по скрещиванию человеческого биоматериала и биоматериала животных имеют определённую этическую подоплеку и не всегда они допустимы с нравственной точки зрения. Потому что, к сожалению, они могут иметь и обратный эффект: они могут привести к тому, что в обозримом или далеком будущем будут создаваться гибриды человека и животного для каких-то конкретных целей - например, чтобы улучшать здоровье людей. И подобного рода опыты с точки зрения церкви недопустимы, поэтому здесь всегда вопрос: где и на чем остановится наука", - сказал митрополит в субботу в эфире телеканала "Россия 24", комментируя новости о создании гибридных эмбрионов человека и обезьяны.
В апреле в журнале Cell были опубликованы результаты исследования американских, испанских и китайских биологов, создавших гибридные эмбрионы человека и макаки, которые просуществовали вне организма до двадцати дней. Такие химерные эмбрионы нужны ученым для изучения раннего развития человека, моделирования болезней и скрининга новых лекарств, а в будущем — для создания потенциально трансплантируемых клеток, тканей и органов.
"Если основополагающие (нравственные) принципы не будут нарушены, тогда церковь не будет возражать против таких опытов", - отметил митрополит Иларион, добавив, что любые манипуляции с эмбрионами недопустимы.
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