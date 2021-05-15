https://ria.ru/20210515/semi-1732112572.html

Международный день семей

Международный день семей

Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families). РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:31

2021-05-15T04:31

2021-05-15T04:31

семья

справки

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Ежегодно 15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день семей (International Day of Families). На протяжении 1980-х годов Организация Объединенных Наций уделяла растущее внимание вопросам семьи. Еще в 1989 году, чтобы обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи, Генассамблея (ГА) ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. 20 сентября 1993 года ГА ООН, приняла резолюцию, в которой отмечалось, что "семьи являются важным фактором устойчивого развития на всех уровнях общества" и провозгласила 15 мая Международным днем семьи.Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.По данным ООН, в настоящее время в состав 65% всех семей входят либо пары, проживающие с детьми (38%), либо пары, проживающие с детьми и семьей расширенного состава, например, с бабушками и дедушками (27%). Доля домохозяйств с одним родителем составляет 8% от всего числа семей и в основном они состоят из женщин с детьми (84%). По всему миру в условиях крайней нищеты живет каждый пятый ребенок, причем 46% из них – в возрасте до 14 лет.Эксперты ООН отмечают, что в последние годы растет число бездомных семей. Например, в ряде европейских стран число бездомных семей постоянно составляет свыше 20% от общего числа бездомных. Аналогичные тенденции наблюдаются в Соединенных Штатах Америки, где 33% бездомных составляют семьи с детьми, в Канаде, 37% домохозяйств испытывают трудности с содержанием своего жилья, а еще большее число вынуждены довольствоваться временным жильем. В России, по данным последней переписи населения (2010), было 54,6 миллиона частных домохозяйств. Почти две трети российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 65,9%, это супружеская пара с детьми, с родственниками или без таковых. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% – отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% – домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками, или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и сестры и др.).Провозглашение Международного дня семей стимулировало проведение ряда пропагандистских мероприятий, включая национальные дни семьи. Во многих странах проведение таких дней дало возможность определить различные области, представляющие интерес для семей и имеющие для них определенное значение. К их числу относятся тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы в области культуры. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье 7 Конституции РФ "Российская Федерация – социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В соответствии со статьей 38 Конституции РФ "материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Статья 67.1 Конституции РФ гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Кроме того, в Конституции закреплены нормы о защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины.Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. Каждый год день семей посвящен определенной теме. В 2021 году он пройдет под девизом "Семья и новые технологии" и будет посвящен влиянию новых технологий на благосостояние семей.Эксперты ООН отмечают, что пандемия COVID-19 продемонстрировала важность цифровых технологий в сфере занятости, образования и коммуникации. Пандемия ускорила технологические изменения, которые уже происходили как в обществе, так и в сфере труда, включая более широкое использование цифровых платформ и связанных с ними технологических инноваций, таких как облачные вычисления и использование больших данных и алгоритмов. В то же время пандемия COVID-19 еще более оголила цифровой разрыв и другие проблемы, связанные с цифровыми технологиями. Например, в двух из каждых трех стран интернетом пользуется больше мужчин, чем женщин. Среди тех, кто не имеет доступа к цифровым технологиям, непропорционально много не только женщин, но и мигрантов, беженцев, пожилых людей, молодежи, детей, инвалидов, сельского населения и коренных народов.В России широкополосный доступ в интернет, позволяющий без перебоев учиться, работать и смотреть кино онлайн, имеет лишь 78% россиян (по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций за 2020 год). Ожидается, что к 2030 году 97% российских семей получат широкополосный доступ к интернету. В июне 2020 года генеральный секретарь ООН представил Дорожную карту по цифровому сотрудничеству. В частности, в ООН стремятся к тому, чтобы к 2030 году у каждого взрослого жителя планеты был доступ к цифровым сетям, а также к финансовым и медицинским услугам в интернете, а в цифровой сфере, в том числе в соцсетях, соблюдались права человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, справки