https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

Война как предвыборная кампания. Кто с кем воюет за сектор Газа

Война как предвыборная кампания. Кто с кем воюет за сектор Газа

День независимости Израиля прошел в обстановке, напомнившей ту, в которой эта страна появилась на карте мира. На сотни ракет, летящих из сектора Газа по жилым... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:02

авигдор эскин

сектор газа

организация освобождения палестины

ближний восток

ариэль шарон

российский совет по международным делам

солидарность

сирия

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732069006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39305ce003a2c4822b6e9c3fd9b18e09.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. День независимости Израиля прошел в обстановке, напомнившей ту, в которой эта страна появилась на карте мира. На сотни ракет, летящих из сектора Газа по жилым кварталам, ЦАХАЛ отвечает авиационными и артиллерийскими ударами. Военные пытаются уничтожить стартовые площадки "Кассамов", гнезда корректировщиков и "метро" — туннели с территории Палестинской автономии. Но в нынешнем обострении давнего конфликта есть особенность — противоборствующие стороны находятся, по сути, в предвыборной гонке.Даты скорби и торжестваСектор Газа давно стал символом арабо-израильского конфликта. А с 2007-го этот клочок земли превратился в крепость ХАМАС — исламистского движения, не желающего смириться с существованием Эрец Исраель (Государства Израиль). А ведь эта структура возникла как благотворительная, Тель-Авив поддерживал ее в противовес Организации освобождения Палестины (ООП), которая в 1980-х выглядела объединением фанатиков. Так вот, нынешние боевые действия разворачиваются в преддверии выборов в Палестине. Причем ХАМАС и партия ФАТХ горячо спорят из-за даты голосования.ФАТХ, созданная на основе ООП, считается сейчас умеренной — в конце 1980-х официально отказалась от террористических методов. И именно в это время прикованный к инвалидной коляске шейх Ахмед Ясин, основатель ХАМАС, призвал во всех израильтянах видеть захватчиков. Беспокойный шейх, родившийся под Ашкелоном, по которому сейчас бьют ракеты, погиб тоже в секторе Газа — его ликвидацию санкционировал тогдашний премьер Израиля Ариэль Шарон. Лидера ХАМАС убила ракета с израильского вертолета.Сектор Газа — часть несостоявшегося арабского государства на земле Палестины. Стране, которая была только на карте Организации Объединенных Наций, должны были принадлежать и Западный берег реки Иордан, и нынешние территории Израиля на севере.Еврейское и арабское государства, по замыслу тех, кто рисовал границы в ООН, получали по три слабо связанных друг с другом куска суши. Но все сразу пошло не так. Четырнадцатого марта 1948 года Палестину покинули британские войска, и тут же был провозглашен Эрец Исраель. В еврейском государстве теперь это День независимости. А 15 марта началась первая арабо-израильская война. У арабов это день "Накба" ("Катаклизм") — исхода палестинцев с родных земель. С другой стороны, из арабских стран после раздела Палестины изгнали сотни тысяч евреев.Российский востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает 1948 год ключевым в истории арабо-еврейского противостояния. "Конечно, нынешние процессы запустило создание Государства Израиль. Все остальное тоже имеет значение — еврейская иммиграция до Второй мировой войны, взаимный террор — как арабских, так и сионистских группировок, но точка невозврата — возникновение Израиля в его современном виде", — объясняет он.Границы, которые отводили арабам и евреям по три анклава, сделали войну неизбежной — никакая страна не может существовать разорванной на части. "В этом смысле в 1948-м арабы и евреи были обречены на конфликт", — отмечает собеседник агентства.Израильский политолог Авигдор Эскин напоминает, что все государства Ближнего Востока созданы дипломатией европейских столиц. "Когда говорят про какую-то "искусственность" Израиля, которого, дескать, не было, сразу можно ответить, что Ирак, Сирию и прочие страны просто нарисовали на карте победители в Первой мировой войне — Англия и Франция", — подчеркивает он. И добавляет: "С какой стороны ни посмотри, любые границы в регионе — результат двух мировых войн".Арабский общественный деятель Джавдат Манна указывает, что права палестинцев на государство, на свои земли и дома, на возвращение гарантированы резолюциями ООН: 181-й Генеральной ассамблеи, которая и содержала план раздела Палестины, и 242-й, выпущенной Советом Безопасности, — она требует вывода израильской армии со всех территорий, оказавшихся под контролем Тель-Авива по итогам Шестидневной войны 1967-го.Как враги стали союзникамиВ 1948-м Египет — в то время один из самых непримиримых противников только что возникшего еврейского государства — оккупировал сектор Газа. Сегодня Каир и Тель-Авив поддерживают дипломатические отношения. Взаимодействие с Израилем наладили также Иордания, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.В противостояние втянуты другие силы. "На конфликт больше влияет позиция Ирана и Турции, — полагает Эскин. — Удивительным образом слились враждующие друг с другом сунниты и шииты, идеология "Братьев-мусульман"* ушла в прошлое, но остался порожденный ими ХАМАС".Расклад в ближневосточной политике вокруг Израиля менялся не раз. В молодое государство, создававшееся при поддержке Советского Союза, с санкции Москвы поступало чехословацкое оружие, в том числе трофейное нацистское. Так Армия обороны Израиля получила "Мессершмитты". Немецкие истребители со звездами Давида, атакующие над Палестиной британские "Спитфайры" и американские С-47 со знаками Королевства Египет, — яркое свидетельство трагической парадоксальности той ситуации.Политика СССР на израильском направлении тоже совершала причудливые пируэты. В 1947-м советский посол при ООН Андрей Громыко говорил: "Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания". И Москва выступила за создание на палестинских землях еврейского государства. Но затем Кремль занял резко антиизраильскую позицию, фактически перейдя на сторону арабских государств. Смену курса объясняют по-разному — в том числе тем, что Сталин хотел видеть Израиль оплотом социализма в регионе в противовес капиталистическим арабам."В конце советского периода Москва нормализовала разорванные ранее отношения с Израилем. Сейчас позицию России можно охарактеризовать как совпадающую с большинством государств мира и отвечающую резолюции ООН. Уже нет былой солидарности с арабскими странами, которые отказывались идти на компромиссы. На Смоленской площади говорят о праве палестинцев на собственное государство, но конкретных территорий, как и во всех столицах, стараются не называть. Все же там столько запутанного даже для профессиональных дипломатов", — подводит итог Семенов.Арабо-израильское противостояние действительно долгое время было важным фактором для политики Ближнего Востока. Но сегодня, по мнению Эскина, многое изменилось: "Израиль и то, что происходит вокруг него, — мизерная доля проблем региона. Посмотрите, что творится в Сирии, Ираке и Йемене: там все горит". Плата за мирДжавдат Манна настаивает на том, что удары по израильской территории — это "оборона палестинцев от оккупантов". В секторе Газа живут потомки тех, кто бежал из своих домов в 1940-х. "Любые военные операции Израиля палестинцы рассматривают как агрессию, агрессию против тех, кого изгнали с собственной земли", — объясняет он. "Ракеты из сектора Газа запускают от школ и мечетей. Как будто специально, чтобы гражданское население пострадало от ответного огня. Когда израильская армия отвечает, а она вынуждена отвечать, израильские спецслужбы пеленгуют тех, кто оказался в опасной зоне, и звонят этим людям: "Уйдите оттуда, сейчас туда нанесут удар", — говорит Эскин. — А из Газы за последние трое суток по жилым кварталам, гражданским объектам выпустили две тысячи ракет. Это двойное преступление против человечности".Нынешнее же обострение, по его словам, началось с обычного хозяйственного спора: "Одни купили дома — законно, другие им продали. Да, по решению суда выселяют арабские семьи, но точно так же поступают и с еврейскими. Это предлог, а причина указана в Хартии ХАМАС, в которой прямо говорится об уничтожении Израиля и истреблении евреев". По его мнению, выход, хотя бы тактический, ситуативный — лишь в разоружении ХАМАС и других боевиков.Арабская сторона по-прежнему апеллирует к резолюциям ООН: евреи должны выполнить то, что решили еще десятилетия назад.В других условиях это был бы спор из-за имущества муниципального уровня. Но в этом противостоянии любая стычка приобретает характер войны из-за земли. К тому же не только Палестина — Израиль тоже фактически находится в предвыборной гонке: за два с небольшим года там уже четыре раза проводили выборы. И война, безусловно, повлияет на исход очередного голосования.*Признана террористической организацией и запрещена в России.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

сектор газа

ближний восток

сирия

египет

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать. 2021-05-15T08:00 true PT1M31S

Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну. 2021-05-15T08:00 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авигдор эскин, сектор газа, организация освобождения палестины, ближний восток, ариэль шарон, российский совет по международным делам, солидарность, сирия, египет, израиль, в мире