https://ria.ru/20210515/saltykova-1732347169.html

Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"

Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"

Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:30

2021-05-15T00:30

2021-05-15T00:30

шоубиз

ирина салтыкова

психология отношений

отношения

шоу-бизнес

знаменитости

борис корчевников

брак

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о браке с музыкантом Виктором Салтыковым. По ее словам, "это был ад".Они прожили вместе восемь лет, но только первые два года Ирина вспоминает как счастливые. Потом, говорит певица, Виктор стал пить, изменять, а в последние четыре года их супружества часто поднимал на нее руку.Когда Ирина только вышла замуж, ее отца парализовало, он еле-еле ходил и не мог разговаривать. Ее маме на некоторое время пришлось уехать, и папа жил вместе с ней и Виктором.На мать Виктора тоже положиться было нельзя. "Там вообще была нехорошая ситуация", ­— поясняет она.По словам певицы, в период брака с Виктором она была "беззащитным ребенком", но вся эта ситуация закалила ее для дальнейшей жизни. Ирина признается, что сейчас уже может за себя постоять, но это потому, что был такой "опыт" и "учитель".Дочь Алиса ­— единственное хорошее, что дали эти отношения, говорит Салтыкова. Хотя детей могло быть и больше, но пара жила уже "не очень хорошо", поэтому Ирине пришлось прерывать беременности.Она вспоминает, как Виктор отправил ее одну делать операцию на Украину, в больницу, где работала знакомый врач. Когда Ирина ехала на поезде обратно, у нее поднялась температура.Сейчас она очень сожалеет о том, что не родила больше детей, и надеется, что "отмолила этот большой грех".Ведущий спросил, как после такой ситуации можно было строить дальнейшие отношения в семье?

https://ria.ru/20210503/may-1730499676.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина салтыкова, психология отношений, отношения, шоу-бизнес, знаменитости, борис корчевников, брак