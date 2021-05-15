https://ria.ru/20210515/saltykova-1732347169.html
Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"
Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"
Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:30
2021-05-15T00:30
2021-05-15T00:30
шоубиз
ирина салтыкова
психология отношений
отношения
шоу-бизнес
знаменитости
борис корчевников
брак
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о браке с музыкантом Виктором Салтыковым. По ее словам, "это был ад".Они прожили вместе восемь лет, но только первые два года Ирина вспоминает как счастливые. Потом, говорит певица, Виктор стал пить, изменять, а в последние четыре года их супружества часто поднимал на нее руку.Когда Ирина только вышла замуж, ее отца парализовало, он еле-еле ходил и не мог разговаривать. Ее маме на некоторое время пришлось уехать, и папа жил вместе с ней и Виктором.На мать Виктора тоже положиться было нельзя. "Там вообще была нехорошая ситуация", — поясняет она.По словам певицы, в период брака с Виктором она была "беззащитным ребенком", но вся эта ситуация закалила ее для дальнейшей жизни. Ирина признается, что сейчас уже может за себя постоять, но это потому, что был такой "опыт" и "учитель".Дочь Алиса — единственное хорошее, что дали эти отношения, говорит Салтыкова. Хотя детей могло быть и больше, но пара жила уже "не очень хорошо", поэтому Ирине пришлось прерывать беременности.Она вспоминает, как Виктор отправил ее одну делать операцию на Украину, в больницу, где работала знакомый врач. Когда Ирина ехала на поезде обратно, у нее поднялась температура.Сейчас она очень сожалеет о том, что не родила больше детей, и надеется, что "отмолила этот большой грех".Ведущий спросил, как после такой ситуации можно было строить дальнейшие отношения в семье?
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ирина салтыкова, психология отношений, отношения, шоу-бизнес, знаменитости, борис корчевников, брак
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала
о браке с музыкантом Виктором Салтыковым. По ее словам, "это был ад".
Они прожили вместе восемь лет, но только первые два года Ирина вспоминает как счастливые. Потом, говорит певица, Виктор стал пить, изменять, а в последние четыре года их супружества часто поднимал на нее руку.
"Я милицию вызывала, — рассказывает Салтыкова. — А кому бы я пожаловалась? Родителям, которых мне было жалко? Соседям?"
Когда Ирина только вышла замуж, ее отца парализовало, он еле-еле ходил и не мог разговаривать. Ее маме на некоторое время пришлось уехать, и папа жил вместе с ней и Виктором.
"Как-то Салтыков пришел пьяный и стал меня избивать. Отец мой нашел где-то силы, встал, схватил его за шею и чуть не удушил, — вспоминает Ирина. — Вот откуда у него взялись эти силы?"
На мать Виктора тоже положиться было нельзя. "Там вообще была нехорошая ситуация", — поясняет она.
"Я вспоминаю это с таким ужасом! Я была счастлива в этом браке два года. Все. Дальше был ад", — говорит Ирина.
По словам певицы, в период брака с Виктором она была "беззащитным ребенком", но вся эта ситуация закалила ее для дальнейшей жизни. Ирина признается, что сейчас уже может за себя постоять, но это потому, что был такой "опыт" и "учитель".
Дочь Алиса — единственное хорошее, что дали эти отношения, говорит Салтыкова. Хотя детей могло быть и больше, но пара жила уже "не очень хорошо", поэтому Ирине пришлось прерывать беременности.
Она вспоминает, как Виктор отправил ее одну делать операцию на Украину, в больницу, где работала знакомый врач. Когда Ирина ехала на поезде обратно, у нее поднялась температура.
"Было очень плохо. Я чувствовала себя беззащитной и несчастной", – вспоминает Салтыкова.
Сейчас она очень сожалеет о том, что не родила больше детей, и надеется, что "отмолила этот большой грех".
Ведущий спросил, как после такой ситуации можно было строить дальнейшие отношения в семье?
"Я уже понимала, что ничего хорошего не будет, но держалась до последнего. Я же закодировала его, он год не пил, но потом началось все то же самое, и мы расстались", — ответила Ирина.