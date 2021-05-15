Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210515/saltykova-1732347169.html
Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"
Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"
Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:30
2021-05-15T00:30
шоубиз
ирина салтыкова
психология отношений
отношения
шоу-бизнес
знаменитости
борис корчевников
брак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/25025/42/250254201_0:0:1333:751_1920x0_80_0_0_7555e84768101bddbc99482eae187051.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о браке с музыкантом Виктором Салтыковым. По ее словам, "это был ад".Они прожили вместе восемь лет, но только первые два года Ирина вспоминает как счастливые. Потом, говорит певица, Виктор стал пить, изменять, а в последние четыре года их супружества часто поднимал на нее руку.Когда Ирина только вышла замуж, ее отца парализовало, он еле-еле ходил и не мог разговаривать. Ее маме на некоторое время пришлось уехать, и папа жил вместе с ней и Виктором.На мать Виктора тоже положиться было нельзя. "Там вообще была нехорошая ситуация", ­— поясняет она.По словам певицы, в период брака с Виктором она была "беззащитным ребенком", но вся эта ситуация закалила ее для дальнейшей жизни. Ирина признается, что сейчас уже может за себя постоять, но это потому, что был такой "опыт" и "учитель".Дочь Алиса ­— единственное хорошее, что дали эти отношения, говорит Салтыкова. Хотя детей могло быть и больше, но пара жила уже "не очень хорошо", поэтому Ирине пришлось прерывать беременности.Она вспоминает, как Виктор отправил ее одну делать операцию на Украину, в больницу, где работала знакомый врач. Когда Ирина ехала на поезде обратно, у нее поднялась температура.Сейчас она очень сожалеет о том, что не родила больше детей, и надеется, что "отмолила этот большой грех".Ведущий спросил, как после такой ситуации можно было строить дальнейшие отношения в семье?
https://ria.ru/20210503/may-1730499676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/25025/42/250254201_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_3f993f2ac14443dc3a98fa03fd5a7942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина салтыкова, психология отношений, отношения, шоу-бизнес, знаменитости, борис корчевников, брак

Салтыкова рассказала, что жизнь с бывшим мужем была для нее "адом"

00:30 15.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоказ мод благотворительного фонда "Русский Силуэт"
Показ мод благотворительного фонда Русский Силуэт - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Певица Ирина Салтыкова, которой 5 мая исполнилось 55 лет, в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о браке с музыкантом Виктором Салтыковым. По ее словам, "это был ад".
Они прожили вместе восемь лет, но только первые два года Ирина вспоминает как счастливые. Потом, говорит певица, Виктор стал пить, изменять, а в последние четыре года их супружества часто поднимал на нее руку.
"Я милицию вызывала, ­ — рассказывает Салтыкова. ­ — А кому бы я пожаловалась? Родителям, которых мне было жалко? Соседям?"
Когда Ирина только вышла замуж, ее отца парализовало, он еле-еле ходил и не мог разговаривать. Ее маме на некоторое время пришлось уехать, и папа жил вместе с ней и Виктором.

"Как-то Салтыков пришел пьяный и стал меня избивать. Отец мой нашел где-то силы, встал, схватил его за шею и чуть не удушил, ­ — вспоминает Ирина. — Вот откуда у него взялись эти силы?"

На мать Виктора тоже положиться было нельзя. "Там вообще была нехорошая ситуация", ­— поясняет она.
"Я вспоминаю это с таким ужасом! Я была счастлива в этом браке два года. Все. Дальше был ад", — говорит Ирина.
По словам певицы, в период брака с Виктором она была "беззащитным ребенком", но вся эта ситуация закалила ее для дальнейшей жизни. Ирина признается, что сейчас уже может за себя постоять, но это потому, что был такой "опыт" и "учитель".
Дочь Алиса ­— единственное хорошее, что дали эти отношения, говорит Салтыкова. Хотя детей могло быть и больше, но пара жила уже "не очень хорошо", поэтому Ирине пришлось прерывать беременности.
Она вспоминает, как Виктор отправил ее одну делать операцию на Украину, в больницу, где работала знакомый врач. Когда Ирина ехала на поезде обратно, у нее поднялась температура.
"Было очень плохо. Я чувствовала себя беззащитной и несчастной", – вспоминает Салтыкова.
Сейчас она очень сожалеет о том, что не родила больше детей, и надеется, что "отмолила этот большой грех".
Ведущий спросил, как после такой ситуации можно было строить дальнейшие отношения в семье?
"Я уже понимала, что ничего хорошего не будет, но держалась до последнего. Я же закодировала его, он год не пил, но потом началось все то же самое, и мы расстались", — ответила Ирина.
Данила Козловский, Меган Фокс и Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 16:46Шоубиз
Упрямые и непредсказуемые: знаменитости, которые родились в мае
 
ШоубизИрина Салтыковапсихология отношенийотношенияШоу-бизнесЗнаменитостиБорис Корчевниковбрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом пациентов с COVID-19
11:02В Росси за сутки умерли 364 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки 9866 человек выздоровели от COVID-19
11:01В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19
11:01В Москве выявили 3073 новых случая COVID-19
10:59На Украине допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
10:49В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран
10:45В школе, принявшей учеников после трагедии в Казани, усилили охрану
10:36Черногория откроет границы для всех туристов
10:28Индийский политик заявил, что SARS-CoV-2 имеет право на жизнь, как и люди
10:18Азербайджан получил право экспортировать продукцию "Роснефти" на Украину
10:10На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов"
10:05Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете
10:03В Смоленской области 13 человек пострадали при ДТП с грузовиком
09:52Египет отправил машины скорой к границам с сектором Газа
09:47Россиян предупредили о резком росте цен на авто
09:30Россиянам рассказали, где купить однушку до полутора миллионов рублей
09:24Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара
09:17Глава "Роскосмоса" Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс
09:10Израиль заявил о пуске более 200 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния