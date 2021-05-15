В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян

"Я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что реалии такого рода, какими бы печальными они не были, нужно признавать, и вещи нужно называть своими именами. И я не думаю, что сегодня кто-то пострадает в Турции от того, что будет признан очевидный факт той трагедии, которая произошла в конце XIX и начале XX века, когда более миллиона армян стали жертвами геноцида в Османской империи. Так же, как такие события, как "Малоазийская катастрофа", произошедшая уже после распада Османской империи, когда из Турции вынуждены были переселиться в Грецию несколько сотен тысяч представителей греческой диаспоры", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".