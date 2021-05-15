В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил признание геноцида армян в Османской империи президентом США Джозефом Байденом, отметив, что в современной Турции от этого никто не пострадает.
"Я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что реалии такого рода, какими бы печальными они не были, нужно признавать, и вещи нужно называть своими именами. И я не думаю, что сегодня кто-то пострадает в Турции от того, что будет признан очевидный факт той трагедии, которая произошла в конце XIX и начале XX века, когда более миллиона армян стали жертвами геноцида в Османской империи. Так же, как такие события, как "Малоазийская катастрофа", произошедшая уже после распада Османской империи, когда из Турции вынуждены были переселиться в Грецию несколько сотен тысяч представителей греческой диаспоры", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Так глава ОВЦС прокомментировал признание геноцида армян в Османской империи президентом США. Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
Подобного рода события, отметил митрополит, есть и в российской истории. "Мне кажется, что никакое удаление значения этих событий или замалчивание их масштаба не приведёт ни к примирению, ни к согласию в обществе", - подытожил он.