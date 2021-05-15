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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210515/reshenie-1732457983.html
В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян
В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил признание геноцида... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:45
2021-05-15T16:45
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
брюссель
нато
джо байден
турция
сша
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил признание геноцида армян в Османской империи президентом США Джозефом Байденом, отметив, что в современной Турции от этого никто не пострадает.Так глава ОВЦС прокомментировал признание геноцида армян в Османской империи президентом США. Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.Подобного рода события, отметил митрополит, есть и в российской истории. "Мне кажется, что никакое удаление значения этих событий или замалчивание их масштаба не приведёт ни к примирению, ни к согласию в обществе", - подытожил он.
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религия, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, брюссель, нато, джо байден, турция, сша

В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян

16:45 15.05.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил признание геноцида армян в Османской империи президентом США Джозефом Байденом, отметив, что в современной Турции от этого никто не пострадает.

"Я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что реалии такого рода, какими бы печальными они не были, нужно признавать, и вещи нужно называть своими именами. И я не думаю, что сегодня кто-то пострадает в Турции от того, что будет признан очевидный факт той трагедии, которая произошла в конце XIX и начале XX века, когда более миллиона армян стали жертвами геноцида в Османской империи. Так же, как такие события, как "Малоазийская катастрофа", произошедшая уже после распада Османской империи, когда из Турции вынуждены были переселиться в Грецию несколько сотен тысяч представителей греческой диаспоры", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Так глава ОВЦС прокомментировал признание геноцида армян в Османской империи президентом США. Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
Подобного рода события, отметил митрополит, есть и в российской истории. "Мне кажется, что никакое удаление значения этих событий или замалчивание их масштаба не приведёт ни к примирению, ни к согласию в обществе", - подытожил он.
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаБрюссельНАТОДжо БайденТурцияСША
 
 
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