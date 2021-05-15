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Российские туристы рассказали, как путешествуют во время пандемии
Российские туристы рассказали, как путешествуют во время пандемии
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:48
2021-05-15T15:48
2021-05-15T15:48
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние на поездки, сообщает Туту.ру. В исследовании приняли участие 1 687 человек.Более трети (35 процентов) опрошенных сообщили, что все еще стараются никуда не выбираться. Примерно 12 процентов также свели поездки к минимуму и отправляются куда-то только при острой необходимости или по долгу службы.За эпидемиологической обстановкой в городе назначения следят, как минимум, шесть процентов респондентов: они стараются ездить только туда, где мало заболевших. Активно путешествуют, но тщательно выполняют меры предосторожности, постоянно носят маски и пользуются санитайзерами 11 процентов опрошенных. Наконец, 36 процентов респондентов рассказали, что путешествуют спокойно, как до пандемии.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм, путешествия
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние на поездки, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие 1 687 человек.
Более трети (35 процентов) опрошенных сообщили, что все еще стараются никуда не выбираться. Примерно 12 процентов также свели поездки к минимуму и отправляются куда-то только при острой необходимости или по долгу службы.
За эпидемиологической обстановкой в городе назначения следят, как минимум, шесть процентов респондентов: они стараются ездить только туда, где мало заболевших. Активно путешествуют, но тщательно выполняют меры предосторожности, постоянно носят маски и пользуются санитайзерами 11 процентов опрошенных.
Наконец, 36 процентов респондентов рассказали, что путешествуют спокойно, как до пандемии.