https://ria.ru/20210515/puteshestviya-1730504042.html

Российские туристы рассказали, как путешествуют во время пандемии

Российские туристы рассказали, как путешествуют во время пандемии

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T15:48

2021-05-15T15:48

2021-05-15T15:48

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние на поездки, сообщает Туту.ру. В исследовании приняли участие 1 687 человек.Более трети (35 процентов) опрошенных сообщили, что все еще стараются никуда не выбираться. Примерно 12 процентов также свели поездки к минимуму и отправляются куда-то только при острой необходимости или по долгу службы.За эпидемиологической обстановкой в городе назначения следят, как минимум, шесть процентов респондентов: они стараются ездить только туда, где мало заболевших. Активно путешествуют, но тщательно выполняют меры предосторожности, постоянно носят маски и пользуются санитайзерами 11 процентов опрошенных. Наконец, 36 процентов респондентов рассказали, что путешествуют спокойно, как до пандемии.

https://ria.ru/20210429/puteshestviya-1730375519.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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