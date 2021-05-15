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В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома
В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома
Пилорама и садовые дома горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения на коллективные сады, административные... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:54
2021-05-15T21:39
россия
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пилорама и садовые дома горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.Ведомство уточняет, что сообщение о пожаре на улице Учителей поступило в 19.49 (17.49 мск). Горят пилорама и садовые дома."Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей", - говорится в сообщении.ГУМЧС отмечает, что огонь может перекинуться на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава, сообщает ведомство.Крупный пожар в Екатеринбурге локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.Тушить пожар продолжают 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава, уточняет ГУМЧС.
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россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома

19:54 15.05.2021 (обновлено: 21:39 15.05.2021)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на садовых участках в Екатеринбурге
Пожар на садовых участках в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пилорама и садовые дома горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Ведомство уточняет, что сообщение о пожаре на улице Учителей поступило в 19.49 (17.49 мск). Горят пилорама и садовые дома.
"Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей", - говорится в сообщении.
ГУМЧС отмечает, что огонь может перекинуться на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.
Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава, сообщает ведомство.
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Крупный пожар в Екатеринбурге локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Тушить пожар продолжают 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава, уточняет ГУМЧС.
 
РоссияСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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