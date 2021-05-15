https://ria.ru/20210515/pozhar-1732472008.html

В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома

В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома

Пилорама и садовые дома горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения на коллективные сады, административные... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T19:54

2021-05-15T19:54

2021-05-15T21:39

россия

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732478130_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_5ba6dcd80c6067b586f0669b102a2067.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Пилорама и садовые дома горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров, существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.Ведомство уточняет, что сообщение о пожаре на улице Учителей поступило в 19.49 (17.49 мск). Горят пилорама и садовые дома."Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей", - говорится в сообщении.ГУМЧС отмечает, что огонь может перекинуться на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава, сообщает ведомство.Крупный пожар в Екатеринбурге локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.Тушить пожар продолжают 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава, уточняет ГУМЧС.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия