https://ria.ru/20210515/pogoda-1732415640.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременные дожди с грозами и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T09:20

2021-05-15T09:20

2021-05-15T09:28

михаил леус

москва

псковская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57e13208cb5edec255b015bc60f152db.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый сектор циклона с центром над Псковской областью. Во второй половине дня скажется прохождение холодного атмосферного фронта, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, в начале дня в восточной части региона, а во второй половине дня повсеместно очаговые грозы. Плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье", - рассказал Леус.По его словам, ожидается южный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - порывистый. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня будет меняться мало.

москва

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, псковская область, общество