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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременные дожди с грозами и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:20
2021-05-15T09:20
2021-05-15T09:28
михаил леус
москва
псковская область
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый сектор циклона с центром над Псковской областью. Во второй половине дня скажется прохождение холодного атмосферного фронта, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, в начале дня в восточной части региона, а во второй половине дня повсеместно очаговые грозы. Плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье", - рассказал Леус.По его словам, ожидается южный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах - порывистый. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня будет меняться мало.
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РИА Новости
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михаил леус, москва, псковская область, общество