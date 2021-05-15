https://ria.ru/20210515/pkhuket-1732352411.html
На Пхукете запретили ходить в гости
На Пхукете запретили ходить в гости
На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:22
2021-05-15T00:22
2021-05-15T00:22
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594464556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f35fe50da665085a323444c82fc7b5e.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда. Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Он вступил в силу, срок его действия – до конца мая (если не будет продления)."Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством", – гласит предупреждение.Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием их у себя располагается в оранжевом (среднем) списке."Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены", – говорится в уведомлении.Также под запретом и встречи с друзьями на дому, единственное исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.
https://ria.ru/20210514/sayman-1731748097.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594464556_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c5ab5102bd30bc38289ac916eee4592e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает
газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда.
Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Он вступил в силу, срок его действия – до конца мая (если не будет продления).
"Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством", – гласит предупреждение.
Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием их у себя располагается в оранжевом (среднем) списке.
"Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены", – говорится в уведомлении.
Также под запретом и встречи с друзьями на дому, единственное исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.