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Туризм
https://ria.ru/20210515/pkhuket-1732352411.html
На Пхукете запретили ходить в гости
На Пхукете запретили ходить в гости
На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T00:22
2021-05-15T00:22
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда. Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Он вступил в силу, срок его действия – до конца мая (если не будет продления)."Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством", – гласит предупреждение.Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием их у себя располагается в оранжевом (среднем) списке."Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены", – говорится в уведомлении.Также под запретом и встречи с друзьями на дому, единственное исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

На Пхукете запретили ходить в гости

00:22 15.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтатуя Большого Будды на острове Пхукет
Статуя Большого Будды на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На Пхукете запретили ходить в гости и принимать визитеров у себя, сообщает газет "Новости Пхукета" со ссылкой на местный офис PR-департамента Таиланда.
Обновленный перечень ограничений основывается на приказе № 2553/2564, который подписал губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Он вступил в силу, срок его действия – до конца мая (если не будет продления).
"Нарушители-иностранцы могут быть депортированы и лишены разрешения на пребывание в стране в соответствии с иммиграционным законодательством", – гласит предупреждение.
Действующие ограничения разделены на три группы – желтую, оранжевую и красную. Запрет на походы в гости и прием их у себя располагается в оранжевом (среднем) списке.
"Запрещены вечеринки и празднования любого вида. Разрешены лишь ритуальные церемонии, такие как свадьбы, похороны и посвящения в монахи, которые не могут быть отложены", – говорится в уведомлении.
Также под запретом и встречи с друзьями на дому, единственное исключение – празднования, в которых участвуют лица, уже проживающие совместно.
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