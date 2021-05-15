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Пермские полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса
Пермские полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса
В Перми сержант полиции Ринат Фаизов и майор Алексей Харитонов помогли 72-летней пенсионерке выбраться из леса, сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T19:07
2021-05-15T19:07
2021-05-15T20:10
хорошие новости
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. В Перми сержант полиции Ринат Фаизов и майор Алексей Харитонов помогли 72-летней пенсионерке выбраться из леса, сообщили в краевом главке МВД.Жительница села Тауш на автобусе приехала домой, но по пути с конечной остановки решила сократить путь через лес и заблудилась. Пенсионерка позвонила своей подруге и попросила о помощи, однако не смогла объяснить, где находится. Тогда знакомая обратилась в полицию.Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выдвинулись на поиски и стали прочесывать местность на машине, включив сирену. Звук помог женщине выйти из леса.Пенсионерка выразила огромную благодарность полицейским.
https://ria.ru/20210225/politseyskie-1598972872.html
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пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости.
В Перми
сержант полиции Ринат Фаизов и майор Алексей Харитонов помогли 72-летней пенсионерке выбраться из леса, сообщили в краевом главке МВД.
Жительница села Тауш на автобусе приехала домой, но по пути с конечной остановки решила сократить путь через лес и заблудилась. Пенсионерка позвонила своей подруге и попросила о помощи, однако не смогла объяснить, где находится. Тогда знакомая обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выдвинулись на поиски и стали прочесывать местность на машине, включив сирену. Звук помог женщине выйти из леса.
Пенсионерка выразила огромную благодарность полицейским.