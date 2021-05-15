https://ria.ru/20210515/pensionerka-1732468899.html

Пермские полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса

Пермские полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса

В Перми сержант полиции Ринат Фаизов и майор Алексей Харитонов помогли 72-летней пенсионерке выбраться из леса, сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T19:07

2021-05-15T19:07

2021-05-15T20:10

хорошие новости

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. В Перми сержант полиции Ринат Фаизов и майор Алексей Харитонов помогли 72-летней пенсионерке выбраться из леса, сообщили в краевом главке МВД.Жительница села Тауш на автобусе приехала домой, но по пути с конечной остановки решила сократить путь через лес и заблудилась. Пенсионерка позвонила своей подруге и попросила о помощи, однако не смогла объяснить, где находится. Тогда знакомая обратилась в полицию.Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выдвинулись на поиски и стали прочесывать местность на машине, включив сирену. Звук помог женщине выйти из леса.Пенсионерка выразила огромную благодарность полицейским.

https://ria.ru/20210225/politseyskie-1598972872.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия