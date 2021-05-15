https://ria.ru/20210515/pavlova-1732434645.html

Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем

Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:44

2021-05-15T12:44

2021-05-15T12:44

культура

большой театр

михаил мишустин

гитис

чебоксары

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/43017/97/430179722_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_419ca2b1e32304127c40e42a09c960d9.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского балетного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Советской и российской артистке балета в субботу исполнилось 65 лет.Мишустин подчеркнул, что благодаря таланту балетмейстера появилось новое поколение танцовщиков, завоевавших признание публики."Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.Надежда Павлова – народная артистка СССР, балерина и педагог. Родилась в Чебоксарах в 1956 году, с 7 лет занималась хореографией, училась в Пермском хореографическом училище. В 1957 году Павлова стала солисткой Большого театра, в 1984 году окончила ГИТИС и стала педагогом-балетмейстером. Павлова завершила карьеру балерины в 2001 году, после чего занималась педагогической деятельностью.

https://ria.ru/20210512/balet-1731961937.html

чебоксары

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, михаил мишустин, гитис, чебоксары, ссср