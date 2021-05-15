Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского балетного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Советской и российской артистке балета в субботу исполнилось 65 лет.
"Вы – блистательная звезда Большого театра, чье имя стало олицетворением великой красоты и замечательных традиций русского балетного искусства. Грациозность, виртуозное владение пластикой танца, талант драматической актрисы, утонченность и экспрессия позволили вам покорить лучшие сцены мира", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что благодаря таланту балетмейстера появилось новое поколение танцовщиков, завоевавших признание публики.
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"Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
Надежда Павлова – народная артистка СССР, балерина и педагог. Родилась в Чебоксарах в 1956 году, с 7 лет занималась хореографией, училась в Пермском хореографическом училище. В 1957 году Павлова стала солисткой Большого театра, в 1984 году окончила ГИТИС и стала педагогом-балетмейстером. Павлова завершила карьеру балерины в 2001 году, после чего занималась педагогической деятельностью.