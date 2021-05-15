Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210515/pavlova-1732434645.html
Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем
Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:44
2021-05-15T12:44
культура
большой театр
михаил мишустин
гитис
чебоксары
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/43017/97/430179722_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_419ca2b1e32304127c40e42a09c960d9.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского балетного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Советской и российской артистке балета в субботу исполнилось 65 лет.Мишустин подчеркнул, что благодаря таланту балетмейстера появилось новое поколение танцовщиков, завоевавших признание публики."Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.Надежда Павлова – народная артистка СССР, балерина и педагог. Родилась в Чебоксарах в 1956 году, с 7 лет занималась хореографией, училась в Пермском хореографическом училище. В 1957 году Павлова стала солисткой Большого театра, в 1984 году окончила ГИТИС и стала педагогом-балетмейстером. Павлова завершила карьеру балерины в 2001 году, после чего занималась педагогической деятельностью.
https://ria.ru/20210512/balet-1731961937.html
чебоксары
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/43017/97/430179722_235:0:2855:1965_1920x0_80_0_0_535b6f9224440f16408de551a25a39db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большой театр, михаил мишустин, гитис, чебоксары, ссср

Мишустин поздравил артистку Надежду Павлову с юбилеем

12:44 15.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Надежда Павлова
Народная артистка СССР Надежда Павлова - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем, отметив, что ее имя стало олицетворением традиций русского балетного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Советской и российской артистке балета в субботу исполнилось 65 лет.
"Вы – блистательная звезда Большого театра, чье имя стало олицетворением великой красоты и замечательных традиций русского балетного искусства. Грациозность, виртуозное владение пластикой танца, талант драматической актрисы, утонченность и экспрессия позволили вам покорить лучшие сцены мира", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что благодаря таланту балетмейстера появилось новое поколение танцовщиков, завоевавших признание публики.
Кадр видео New York City Ballet 2021 Spring Gala - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:01Культура
София Коппола сняла короткометражку о балете
"Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия", - добавляется в телеграмме.
Надежда Павлова – народная артистка СССР, балерина и педагог. Родилась в Чебоксарах в 1956 году, с 7 лет занималась хореографией, училась в Пермском хореографическом училище. В 1957 году Павлова стала солисткой Большого театра, в 1984 году окончила ГИТИС и стала педагогом-балетмейстером. Павлова завершила карьеру балерины в 2001 году, после чего занималась педагогической деятельностью.
 
КультураБольшой театрМихаил МишустинГИТИСЧебоксарыСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками
02:51Более 80 тысяч жителей двух областей остались без электричества
02:45"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
02:42В секторе Газа заявили о погибших после авиаудара ВВС Израиля
02:42Посол Чехии прокомментировал включение страны в черный список
02:15Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
02:15Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
02:12Жириновский "закрыл" шоу "Вечерний Ургант" в прямом эфире
02:10Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
02:09Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
02:08Депутат Госдумы назвал "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку
02:04Россиян предупредили о похолодании
01:57Источники сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по городам сектора Газа
01:43Лидер украинской группы "Нервы" устроил драку в Москве
01:37В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
01:34В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
01:28Город Газа остался без электричества после серии взрывов
01:15Финансист подсказал, как заработать на падении рубля
01:14Генсек ООН прокомментировал авиаудар по редакциям СМИ в Газе
00:53В Нью-Йорке проходит акция в поддержку Палестины
Лента новостейМолния