https://ria.ru/20210515/palestina-1732451690.html

В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины

В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины

Демонстрация в поддержку Палестины проходит в субботу в британской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T15:47

2021-05-15T15:47

2021-05-15T16:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестинская национальная администрация

лондон

израиль

в мире

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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Мария Табак. Демонстрация в поддержку Палестины проходит в субботу в британской столице, передает корреспондент РИА Новости."Британское правительство должно немедленно принять меры и прекратить позволять Израилю действовать безнаказанно", - говорится в сообщении организаторов акции, Кампании солидарности с Палестиной.Процессия из нескольких тысяч человек стартовала от Мраморной арки в центре Лондона. Ее путь пролегал через центральные районы Лондона и завершился в Кенсингтоне, возле посольства Израиля. Поскольку посольство находится на охраняемой улице Kensington Palace Gardens (которая имеет прозвище "улица миллиардеров" благодаря расположенным на ней наряду с посольствами мультимиллионным особнякам), непосредственно возле посольства устраивать акции запрещено.Митинг проходит на углу Kensington Palace Gardens и торговой улицы High Street Kensington. Протестующие подходят группами, поскольку места на тротуаре всем не хватает.В руках собравшихся можно видеть флаги Палестинской национальной администрации, лозунги "Свободу Палестине". Акция протеста проходит мирно, многие носят маски. Неподалеку стоит навес, где желающие могут взять листовки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

https://ria.ru/20210514/aktsiya-1732392404.html

лондон

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестинская национальная администрация, лондон, израиль, в мире